Mercati: quali principi guida durante i ribassi?

In periodi di volatilità, i clienti dovrebbero tenere in considerazione che l'investimento intelligente può battere il potere dell’emotività concentrandosi su ricerche pertinenti, dati solidi e strategie collaudate. Per lunghi periodi di tempo, le azioni hanno avuto la tendenza a muoversi costantemente al rialzo, ma la storia dice che i cali del mercato azionario sono una parte inevitabile dell'investimento. La buona notizia è che le correzioni (definite come un calo del 10% o più), i mercati al ribasso (un calo esteso del 20% o più) e altri momenti difficili non durano per sempre.

«Quando i mercati vacillano si potrebbe essere inclini a ridurre l’esposizione alle azioni, ma la storia mostra che i periodi di turbolenza e di forti cali di mercato si sono successivamente dimostrati i momenti migliori per investire», commenta Matteo Astolfi, managing director di Capital Group Italia (nella foto a lato). «Nessuno può prevedere accuratamente i movimenti di mercato a breve termine e gli investitori che attendono in disparte rischiano di perdersi i periodi di significativo apprezzamento che seguono i ribassi. Ogni calo dell'S&P 500 del 15% o più, dal 1929 al 2020, è stato seguito da una ripresa. Il rendimento medio nel primo anno dopo ognuno di questi cali è stato del 55%. Anche perdere solo pochi giorni di negoziazione può avere un costo».

«Le reazioni emotive agli eventi di mercato sono perfettamente normali», continua Astolfi. «Gli investitori dovrebbero aspettarsi di sentirsi nervosi quando i mercati calano, ma sono le azioni intraprese durante questi periodi che possono fare la differenza tra il successo e il fallimento degli investimenti. Un modo per incoraggiare un processo decisionale di investimento razionale è comprendere i fondamenti dell'economia comportamentale. Riconoscere comportamenti come l'ancoraggio, il bias di conferma e il bias di disponibilità può aiutare gli investitori a identificare potenziali errori prima di commetterli».

Creare e rispettare un piano d'investimento costruito con cura è un altro modo per evitare di prendere decisioni d'investimento miopi, soprattutto quando i mercati si muovono al ribasso. Il piano dovrebbe considerare diversi fattori, tra cui la tolleranza al rischio e gli obiettivi a breve e lungo termine. Quando attraversiamo periodi volatili come questo, è facile reagire concentrandosi sul breve termine. Ma, secondo l’esperto, la cosa giusta da fare in questo ambiente è allungare il proprio orizzonte temporale e pensare a lungo termine.

Un portafoglio diversificato non garantisce profitti e non assicura che gli investimenti non diminuiranno di valore, ma aiuta a ridurre il rischio. Distribuendo gli investimenti su una varietà di asset class, gli investitori possono tamponare gli effetti della volatilità sui loro portafogli. I rendimenti complessivi non raggiungeranno i massimi di ogni singolo investimento, ma non raggiungeranno nemmeno i minimi. Per gli investitori che vogliono evitare parte dello stress delle flessioni di mercato, la diversificazione può aiutare a ridurre la volatilità.

Le azioni sono elementi importanti di un portafoglio diversificato, ma le obbligazioni possono fornire un contrappeso essenziale. Questo perché le obbligazioni hanno in genere una bassa correlazione con il mercato azionario, il che significa che hanno la tendenza a fare zig quando il mercato azionario fa zag. Inoltre, le obbligazioni con una bassa correlazione azionaria possono potenzialmente contribuire ad attenuare l'impatto delle perdite del mercato azionario sul portafoglio complessivo. I fondi che forniscono questa diversificazione possono aiutare a creare portafogli durevoli, e gli investitori dovrebbero cercare fondi obbligazionari con un robusto track record di rendimenti positivi su una varietà di mercati.

«Anche se le obbligazioni potrebbero non essere in grado di eguagliare il potenziale di crescita delle azioni», dice Astolfi, «hanno spesso mostrato resilienza nei cali azionari del passato. Per esempio, le obbligazioni core statunitensi sono state positive in quattro delle ultime cinque correzioni del 12% o più».

È ragionevole aspettarsi rendimenti del 30% ogni anno? «Certamente no», dice l’esperto. «E se le azioni si sono mosse al ribasso nelle ultime settimane, non si dovrebbe nemmeno pronosticare che sia l'inizio di una tendenza a lungo termine. L'economia comportamentale ci dice che gli eventi recenti hanno un'influenza eccessiva sulle nostre percezioni e decisioni. È sempre importante mantenere una prospettiva a lungo termine, ma soprattutto quando i mercati sono in calo. Anche se le azioni salgono e scendono nel breve termine, hanno la tendenza a premiare gli investitori su periodi di tempo più lunghi. Anche includendo le flessioni, il rendimento medio annuo dello S&P 500 in tutte le decadi dal 1937 al 2021 è stato del 10,57%. È naturale che le emozioni salgano durante i periodi di volatilità. Gli investitori che riescono a non pensare alle notizie e a concentrarsi sui loro obiettivi a lungo termine sono meglio posizionati per tracciare una saggia strategia d'investimento».