Rovelli (BlackRock): “Finisce l’era della grande moderazione”

Nel corso dell’ultimo mezzo secolo performance negative annuali sia dell’azionario, sia dell’obbligazionario si sono verificate solo due volte (nel 2015 e nel 2018), oltre che nel primo semestre di quest’anno. Il sell off di questa prima metà dell’anno segna la fine della cosiddetta “grande moderazione”, fatta di bassa volatilità sia della crescita economica, sia dell’inflazione.

A sottolinearlo è Bruno Rovelli, chief investment strategist di BlackRock Italia in occasione della presentazione del “mid year outlook”.

“Negli ultimi due anni siamo entrati in un nuovo scenario in cui sono gli shock dal lato dell’offerta a determinare le difficoltà per l’economia e per i mercati”, spiega Rovelli. “Le conseguenze macroeconomiche della pandemia da Covid-19 e la guerra tra Russia e Ucraina segnano l’inizio dell’era in cui per le banche centrali è molto più difficile ottenere un risultato stabilizzante con la sola politica monetaria. Un’epoca di maggiore complessità”.

Secondo gli analisti di BlackRock nella fase attuale saranno determinanti per l’indirizzo del ciclo economico proprio le scelte degli istituti di politica monetaria che attualmente mostrano la volontà di perseguire l’obiettivo del raffreddamento della dinamica inflattiva, “sottovalutando però gli effetti sulla crescita”.

“Dovremo ora reimparare a convivere con una volatilità più alta, con l’inflazione, e con la transizione net zero: tre temi che guideranno il prossimo futuro”.

I dati che potrebbero confermare la recessione in Europa potrebbero arrivare per l'ultimo trimestre 2022 e il primo del 2023. "La prima banca centrale a dover scegliere sarà la Bce. L’impressione è che ci sarà un nuovo pivot, le banche riconosceranno che il sacrificio è troppo alto e quindi accetteranno un livello di inflazione più alto. Il tema, dal punto di vista finanziario, quindi diventerà più positivo nei prossimi mesi e porterà cambiamenti più frequenti a livello di asset allocation”.

Tanti gli interrogativi anche sull’evoluzione della transizione energetica in ottica net-zero. “È un momento complesso”, conferma Rovelli, “in cui risulta molto difficile il coordinamento dei soggetti economici coinvolti nella transizione. Inoltre, notiamo una significativa riduzione degli investimenti in fonti energetiche tradizionali, che non è però compensata dalla pur presente accelerazione sulle fonti alternative”. La soluzione, secondo BlackRock, non può essere rappresentata dal solo investimento in quelle società che hanno già oggi una bassa intensità in termini di carbon footprint. “Dobbiamo tenere in considerazione gli eneabler e tutte quelle società che hanno seri e credibili piani di riduzione delle emissioni", conclude Rovelli. "Solo così possiamo pensare di rendere la sostenibilità un obiettivo raggiungibile”.