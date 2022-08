Inflazione Usa, il picco potrebbe essere stato raggiunto

Secondo Oliver Blackbourn, multi-asset portfolio manager, il picco dell'inflazione potrebbe essere stato raggiunto. Ecco perché:

"L'inflazione negli Stati Uniti è risultata inferiore alle attese, dando slancio ai mercati che di recente sono stati scossi dall'atteggiamento aggressivo della Fed. Il calo dei prezzi dell'energia e dei beni di base ha compensato l'aumento dei costi dei prodotti alimentari e dei servizi. Il dato dell'8,5% è risultato ben al di sotto del 9,1% di giugno e, soprattutto, inferiore dello 0,2% rispetto alle aspettative del consenso. Significativamente per chi osserva la Fed, l'inflazione di base non è aumentata come previsto. Dopo la pubblicazione dei dati sui salari di venerdì, i dati sull'inflazione, inferiori alle attese, sono stati immediatamente presi in considerazione dai mercati come spinta per un ulteriore rally.

I mercati dovranno attendere le dichiarazioni pubbliche dei funzionari della Fed per vedere come interpreteranno il calo dell'inflazione superiore alle attese. Da tempo ci si aspettava che si raggiungesse il picco durante l’estate; quindi, è stato rassicurante per i mercati che ci siano chiari segnali che questo stia effettivamente accadendo. Tuttavia, la Fed si concentrerà senza dubbio sui segnali relativi all'inflazione sottostante, in particolare a fronte di un mercato del lavoro molto rigido. Il continuo aumento dei costi dei servizi sarà forse meno confortante per l’istituto di quanto non lo sia stato per gli investitori l'aumento dell'inflazione relativa ai prezzi dei beni.

I future del Nasdaq 100 sono balzati in seguito all’annuncio del dato, in quanto i mercati azionari hanno interpretato le prospettive potenzialmente meno aggressive della Fed come una buona notizia per le valutazioni. L'aumento dei rendimenti reali, dovuto all'impegno nella lotta all'inflazione, ha rappresentato un enorme problema per le valutazioni nel 2022, per cui ogni orientamento accomodante è visto positivamente dal mercato azionario, in particolare per le società con le valutazioni più elevate. Tuttavia, le prospettive potenzialmente più accomodanti hanno fatto mancare un sostegno fondamentale per il dollaro USA, che si è indebolito notevolmente rispetto all'euro".