Consob chiude nove siti di offerte finanziarie non autorizzate

Consob ha ordinato l'oscuramento di 9 siti web che offrono abusivamente servizi finanziari. Si tratta di: Lctrade ltd (www.lctrade.net); BCProfit (www.bcprofit2019.com); Webnet ltd e 4Com Network srl (www.2dots.it); Global Es ltd e Sonartech Oü (https://www.capitalallianze.com; https://cleavesecurities.com); Game Capital Ads Limited (https://welttrades.com e https://it.welttrades.com); RoyalFunds (https://royalfunds.co e https://royalfunds.cc).

Sale così a 110 il numero dei siti oscurati da luglio scorso, da quando cioè Consob ha acquisito il potere di ordinare l’oscuramento dei siti.