Consob oscura altri sti finanziari abusivi

Consob ha ordinato l'oscuramento di 8 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari. L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito l'elenco delle società e dei siti: Trade Com Limited (sito internet https://fxonspot.com); “cryptobase” (siti internet https://cryptobase.ltd e https://cryptobase.life); “GotechFX” (sito internet https://gotechfx.com); Waltika Partners LTD (siti internet https://alliance-capital.io e https://alliance-capital.cc); Gam Group Ltd - “MarketsFX” (sito internet https://www.marketsfx.it); Honest Capital Ltd (sito internet www.profx247.com).

Sale così a 139 il numero dei siti oscurati da luglio scorso, da quando cioè Consob ha acquisito il potere di ordinare l’oscuramento dei siti. La commissione, inoltre, ha vietato ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Testo unico della finanza - Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia denominata “Omega Best” avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata dalla Expedite Spzoo e dalla Nautilius Investment Ltd in assenza del prescritto prospetto informativo, anche tramite il sito internet www.omega.best (delibera n. 21251 del 5 febbraio 2020).

Stesso discorso per l’attività pubblicitaria posta in essere da Emanuele Fiore in assenza delle prescritte autorizzazioni, tramite i siti www.manuelcooper.com e https://manuel.omegaita.it nonché la pagina facebook https://www.facebook.com/ groups/241778882951122, relativa all’offerta al pubblico di investimenti di natura finanziaria denominata “Omega Best” promossa tramite il sito internet www.omega.best (delibera n. 21250 del 5 febbraio 2020). La Commissione, con delibere nn. 21148 e 21147 del 13 novembre 2019, aveva già sospeso per 90 giorni le suddette attività (vedi “Consob Informa” n. 40/2019).