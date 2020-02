Sei siti finanziari fuorilegge, Consob ne ordina la chiusura

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito l'elenco delle società e dei siti: Kronosinvestit Ltd (sito internet www.kronosinvestit.co); Tfx25 (sito internet https://tfx25.com); Marketsbull Ltd (sito internet www.marketsbull.com); Royalbanc (sito internet https://royalbanc.io); Pro Star (siti internet https://finantik.com e https://client.trading- dashboard.com); EasyTrade55 Ltd (sito internet https://easytrade55.com).

Sale così a 154 il numero dei siti oscurati da luglio scorso, da quando cioè Consob ha acquisito il potere di ordinare l'oscuramento dei siti. Ai provvedimenti Consob vanno ad aggiungersi le segnalazioni delle agenzie estere omologhe.

Segnalate da Fca (Regno Unito). AT UK (atfx-uk.com) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata AT Global Markets (Uk) Limited (www.atfx.com/uk) con sede a Londra; Assetz Capital (www.assetzcapital.eu) clone della società autorizzata Assetz SME Capital Limited (www.assetzcapital.co.uk) con sede a Manchester (Uk); Capital International Management Company / CIMC (www.cimctrading.net) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata Capital International Management Company con sede in Lussemburgo;

Fixed Income (www.fixedincome.org.uk) con sede dichiarata a Londra (Uk); Croceus Limited / Croceus Invest www.croceusinvest.co.uk); First Choice Finance (www.first-choice-finance.co. uk) con sede dichiarata a Londra clone della società autorizzata First Choice Finance (marchio commerciale di First Choice Funding Limite, www.firstchoicefinance.co.uk). L’autorità di vigilanza del Regno Unito informa anche che la società segnalata non è in alcun modo da riferirsi alle società CashEuroNetUK, LLC con sede a Londra, autorizzata ad offrire servizi e prodotti in Uk, nè con la società TFS Loans Limited con sede ad Essex (Uk);

Goldmans Banc (www.goldmans.io) con sede dichiarata a Kingstown, St. Vincent and the Grenadines, clone della società autorizzata GMB Portfolio Services Limited (www.gmbportfolio.co.uk) con sede a Livingstone (Uk); Apus Capital (recapito telefonico: 02074594269); Triton-Online (https://triton-online.com) clone della società autorizzata Triton Investments Advisers LLP con sede a Londra (Uk).

Segnalate da Fma (Austria). Compass Consulting Group (http:// compassconsultinggroup.co.uk) con sede dichiarata a Londra (Uk); Swissinv24 Ltd ( www.swissinv24.com) con sede dichiarata a Majuro (Marshall Islands) La società è stata oggetto di delibera Consob n. 20903 del 18.4.2019 (v. “Consob Informa” n. 15/2019 del 23.4.2019) e, successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso al sito dall’Italia (v. “Consob Informa” n. 32/2019 del 23.9.2019);

KJ Invest Capital Ltd (www.kjinvestcapital.com) con sede dichiarata a Mahe (Seychelles);

Prestige Financial Markets (https://www.prestigefm.io, https://www.prestige.fm) con sede dichiarata a Tallinn (Estonia);

Vivaexchange Oü (www.exw-wallet.com) con sede dichiarata a Tallinn (Estonia).

Segnalata da Cssf (Lussemburgo). Mutuelle Credit (www.mutuellecredit.com).

Segnalate da Fsma (Belgio). AllTradeMarkets (www.alltrademarkets.com). Il sito internet è stato oggetto di delibera Consob n. 21153 del 6 novembre 2019 e, successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso al sito dall’Italia (v. “Consob Informa” n. 39/2019 dell’11 novembre 2019); Bormancorp (www.bormancorp.com), già oggetto di segnalazione da parte della Central Bank of Ireland (v. “Consob Informa” n. 41/2018 del 5 novembre 2018);

Duxa Capital (www.duxacapital.com);

Expert Base27 (www.expertbase27.com); Intrgroup (www.intrgroup.com); My Safe Market (www.mysafemarket.com) già oggetto di segnalazione da parte della Fca (v. “Consob Informa” n. 6/2010 del 17 febbraio 2020). L’autorità di vigilanza del Belgio avverte inoltre i risparmiatori che attraverso i seguenti siti internet vengono proposti investimenti in whisky senza le previste autorizzazioni: www.epargne-whisky.com; www.whisky-prestige.com.

Segnalate da Cnmv (Spagna). Dachfin (www.dachfin.com/es), già oggetto di segnalazione da parte della Finma (v. “Consob Informa”n. 34/2019 del 7 ottobre 2019); Forex Project Club (www.forexprojectclub.com); Fpc Equity (www.fpcequity.com);

Horse Group HK Ltd / Horse Forex (https://horseforex.com/es); Lblv Ltd (https://es.lblv.com) già oggetto di segnalazione da parte dell’autorità brasiliana Cmv (v. “Consob Informa” n. 38/2019 del 4 novembre 2019);

Euro Investement House Ltd (www.lotsfx.com); Nobel Trade Investments Llc (https://nobeltrade.com/es) già oggetto di segnalazione da parte della Cssf (v. “Consob Informa” n. 23/2019 del 24 giugno 2019); Opus Business International Ltd (https://opusbusiness.com/es); The Premium Brokers / Premium Solutions Ltd (https://thepremiumbrokers. com/es) sito internet già oggetto di delibera Consob n. 21154 del 20 novembre 2019 e, successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso al sito dall’Italia (v. “Consob Informa” n. 41/2019 del 25 novembre 2019);



Royal Funds (www.royalfunds.co). La società è stata oggetto di delibera Consob n. 21203 del 18 dicembre 2019 e, successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso al sito dall’Italia (v. “Consob Informa” n. 45/2019 del 23 dicembre 2019); Uniglobe Markets Ltd (www.uniglobemarkets.com); Pmt 247 Ltd (www.pmt247.com); Tbfx Trades (https://tbfxtrades.com). L’autorità di vigilanza spagnola avvisa i risparmiatori che la società non è in nessun modo collegata alla società autorizzata X-Trade Brokers Dom Maklerski, S.A., Sucursal En España (https://www.xtb.com/es);

Segnalate da Mfsa (Malta). AlphaEX (https://www.alphaex.net); Kredit Group Finance (e-mail: lencrero@gmail.com e recapito whatsapp: +33 755931315).

Segnalate da Sfc (Hong Kong). http://4507w.xindemo.cn con sede dichiarata ad Hong Kong, clone della società autorizzata dalla Sfc Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited; Star Trader Pte Ltd (www.supertraderlimit.com) con sedi dichiarate a Hong Kong e negli Emirati Arabi Uniti.

Segnalate da Fma (Nuova Zelanda). Ios Investments Limited (https://www.investous.com) con sede dichiarata a Belize City (Belize); Bacfinancelimited.com.

Segnalate da Finma (Svizzera). Ltc Markets (https ://ltc-markets.co) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera) soggetto già segnalato dalla Fsma (v. “Consob Informa” n. 39/2019 dell’11 novembre 2019); Holbert & Greaves (https://holbertgreaves.co.uk/ ) con sede dichiarata a Ginevra (Svizzera); European Investment Systems (www.eu-is.com) con sede dichiarata in Svizzera.