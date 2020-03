Il Lussemburgo entra nel gruppo dei Paesi soci di Efpa Europa

Anche il Lussemburgo entrerà a far parte del gruppo dei Paesi membri di Efpa Europe. L'organismo europeo di certificazione per i professionisti della finanza lo ha annunciato venerdì scorso 20 marzo durante il board meeting organizzato in video call, nel rispetto delle regole imposte dall’emergenza Coronavirus.

“Le nostre attività non si fermano nonostante questo momento difficile che stiamo tutti affrontando", spiega il chairman di Efpa Europe, Emanuele Carluccio (in foto). "Sono fiero di annunciare che il board ha dato via libera alla procedura di costituzione di Efpa Lussemburgo, un nuovo Paese che si aggiunge agli altri membri della nostra associazione”.

Nei prossimi mesi l'associazione parteciperà alla consultazione della European Commission on the review of the Mifid II (regulatory framework) in cui porterà il proprio contributo e la propria voce nelle proposte di modifica dei regolamenti sull’attività di consulenza finanziaria.

Il board ha deciso, inoltre, la costituzione di un gruppo di lavoro che dovrà predisporre, in tempi brevi, una proposta per venire incontro alle esigenze di coloro che sono alla ricerca di corsi di studio offerti da Efpa in modalità di distance learning, visto lo stato di emergenza sanitaria in tutta Europa che non consente lo studio in aula. Il gruppo di lavoro si pone anche l’obiettivo di individuare soluzioni per sostenere gli esami on line nel rispetto degli elevati standard di professionalità e di rigore che da sempre contraddistinguono l’Associazione.

Definite anche le attività per la celebrazione del XX anniversario della costituzione di Efpa Europe, che si svolgerà il prossimo 7 ottobre a Madrid, in occasione del congresso annuale che si terrà dall'8 al 9 ottobre.