Consultente finanziario di lungo corso, componente del cda della fondazione Enasarco in quota Anasf e componente di Fare presto!, lista elettorale per il rinnovo dei vertici dell'ente di previdenza dei cf. Parliamo di Alfonsino Mei, ospite dell'appuntamento con Sos Investire di oggi.

Questa è l'ultima puntata della prima stagione per la striscia di approfondimento in streaming a cura della redazione di Investire. che tornerà puntuale a settembre. L'intervista a Mei sarà curata dal direttore Sergio Luciano e sarà possibile seguirle in streaming dalle 18.30 sul canale YouTube di Economy Group e sulla pagina Fb di Investiremag.it.