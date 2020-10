Ok definitivo ai finanziamenti per i consulenti finanziari

“È un grande risultato per la nostra associazione”: ha commentato così Luigi Conte, presidente Anasf, l’approvazione definitiva del Dl Agosto da parte dell’aula della Camera, che ha quindi condiviso il testo già licenziato dal Senato (C.2700), con 265 voti favorevoli, 180 contrari e due astenuti. Ciò significa che anche i consulenti finanziari potranno usufruire dei finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia. Ora si attendono la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’approvazione ufficiale della Commissione Europea ed eventuali circolari esplicative sulle procedure utili ad avanzare le richieste.

“Per tutto il 2020 ci siamo battuti nelle sedi competenti perché anche il mondo politico tenesse in considerazione il ruolo e le complessità della nostra professione. Abbiamo trovato interlocutori aperti a riconoscere la nostra funzione essenziale anche durante i mesi di emergenza sanitaria e a considerare le difficoltà vissute insieme ai risparmiatori italiani. Possiamo affermare che la nostra Associazione ha compiuto grandi passi in avanti in un percorso di autorevolezza costruito negli anni e oggi ampiamente riconosciuto”, ha concluso Conte.

Anasf informerà tempestivamente i soci sulle procedure di richiesta del finanziamento, non appena saranno disponibili.