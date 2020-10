Moneyfarm si conferma miglior consulente finanziario indipendente in Italia

Moneyfarm - società di gestione del risparmio con approccio digitale, anche quest’anno si aggiudica il titolo di Numero 1 del servizio nella classifica stilata dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza per la categoria Miglior Consulente Finanziario Indipendente in Italia. È il sesto Sigillo d’Oro consecutivo, cui si aggiunge un ulteriore riconoscimento e, per il terzo anno consecutivo, Moneyfarm viene riconosciuta anche come Top del Servizio nella categoria Robo Advisor, che raccoglie le aziende attive nella digitalizzazione dei servizi di investimento.

I Sigilli d’Oro dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza rappresentano una delle certificazioni più prestigiose per le aziende, anche e soprattutto perché i punteggi vengono assegnati attraverso un rigoroso processo di rilevazione della soddisfazione dei consumatori. Quest’anno Moneyfarm conquista il primo posto tra i Consulenti Indipendenti in quanto il 65,8% dei clienti giudica il servizio come “molto buono”, a fronte di un punteggio medio di settore pari al 54,5%.

Sono 1.319 le aziende considerate complessivamente nello studio “Campioni del Servizio 2020/2021” in oltre 152 settori dell’economia italiana attraverso i giudizi raccolti in oltre 232mila interviste su un campione rappresentativo della popolazione italiana per area geografica, genere ed età. Di queste aziende, sono solo 3 le società che quest’anno hanno raggiunto un punteggio tale da essere considerate “Top Servizio” (cioè, con una valutazione superiore alla media del mercato) nella categoria dei Consulenti Finanziari Indipendenti e 5 nella categoria dei Robo Advisor

“Per il sesto anno consecutivo i consumatori hanno riconosciuto il nostro impegno nell’offrire un servizio di gestione finanziaria di prima qualità, semplice, trasparente e a costi inferiori a quelli offerti dai gestori tradizionali. Oggi il mercato è affollato e non è quindi semplice per il consumatore orientarsi, ma appare evidente che chi sceglie la strada della chiarezza venga premiato. Il riconoscimento che arriva dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza è importante e fonte di grande orgoglio per noi proprio per questa ragione. Essere sul podio anche come “Top di Servizio” nella categoria Robo Advisor conferma la nostra lungimiranza nell’aver scelto, sin dalla nostra nascita, di indirizzarci verso la digitalizzazione dei servizi finanziari. Una scelta che inizialmente poteva sembrare ardita, ma che oggi ci sta premiando anche e soprattutto a fronte dei repentini cambiamenti che stanno avvenendo. Aver creduto e investito nell’innovazione oggi ci sta premiando e ci sta ponendo in una situazione di vantaggio rispetto ai molti operatori tradizionali che si trovano ora a rincorrere le nuove e pressanti esigenze di una clientela sempre più evoluta” - commenta Paolo Galvani, Co- fondatore e Presidente di Moneyfarm.