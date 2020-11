Efpa Italia Meeting, arrivederci al 2021

Il consiglio di amministrazione di Efpa Italia, preso atto della curva di diffusione dei contagi e dell’imprevedibilità dell’evoluzione dell’attuale emergenza sanitaria, si è espresso a favore dell’annullamento per l’anno in corso dell’Efpa Italia Meeting. L’evento annuale della Fondazione è stato dunque posticipato al 2021, in data 28 e 29 ottobre. La location viene confermata presso il Centro Congressi Villa Vittoria di Firenze.

Il presidente di Efpa Italia, Marco Deroma, commenta: “In un momento di difficoltà per l’Italia intera, riteniamo che la priorità sia la salvaguardia della salute dei professionisti. Ci auguriamo un pronto ritorno alla normalità, in attesa di poter nuovamente condividere insieme l’esperienza dell’Efpa Italia Meeting, un appuntamento di approfondimento che ha nell’interazione e nel confronto due elementi fondamentali”.