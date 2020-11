Luigi Annino, ex consulente finanziario di Sanpaolo Invest, è stato radiato dall’Albo unico dei consulenti finanziari dal Comitato di vigilanza dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, presieduto da Carla Rabitti Bedogni. Si legge tra l’altro nella delibera: “il rilevante ammontare delle somme di denaro di cui risulta l’avvenuta acquisizione, la pluralità di condotte illecite accertate, in taluni casi preordinate alla realizzazione delle condotte acquisitive, la reiterazione delle stesse, nonché le modalità con cui sono state poste in essere costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l’affidabilità del consulente finanziario nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori”.