La scure di Ocf, radiato un consulente finanziario ex CheBanca!

Damiano Corsi, ex consulente finanziario di Chebanca!, è stato radiato dall’Albo unico dei consulenti finanziari dal Comitato di vigilanza dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, presieduto da Carla Rabitti Bedogni. Si legge tra l’altro nella delibera: “la plurima reiterazione delle condotte illecite, poste in essere in un ampio arco temporale – due delle quali riferibili a tipologie di violazione autonomamente sanzionabili con il massimo edittale – il significativo ammontare della somma di denaro per cui risulta accertata la condotta acquisitiva e le modalità attraverso le quali la stessa è stata perfezionata, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l’affidabilità del consulente nei confronti della clientela e dei potenziali investitori e del mercato in generale”.