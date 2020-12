Fee Only quest’anno si trasforma in un evento digitale

Un evento unico, che coinvolgerà in live streaming tutta la community dei consulenti indipendenti e delle Scf, si svolgerà per la prima volta il 16 dicembre con la partecipazione dei pionieri della consulenza indipendente e di importanti personalità dell’industria dell’asset management internazionale.

Per effetto della pandemia Covid19, lo storico evento culto del mondo della consulenza FeeOnly che si teneva da quasi dieci anni a Verona nella splendida cornice scaligera di piazza Bra, quest’anno cambia veste e si trasforma in un evento digitale che conta ad oggi già quasi un migliaio di iscritti all’esclusiva piattaforma FeeOnly Events.

Moltissime le sorprese per questa “Limited Edition” che tutto è tranne che limitata!

Infatti, la community Fee Only ha organizzato una giornata ricca di conferenze, momenti di approfondimento e i rinnovati FeeOnly Digital Talks.

Alle 09.30 Cesare Armellini, Giuseppe Romano e Luca Mainò, i fondatori di Consultique, apriranno i lavori e aggiorneranno i partecipanti su tutti gli sviluppi degli ultimi mesi, che hanno visto la community degli indipendenti crescere in maniera importante.

Subito dopo, diverse personalità dell’industria del risparmio gestito si alterneranno in studio per dare la propria visione su alcuni temi di investimento e su come inserirli all’interno dei portafogli dei clienti per ottenere la migliore diversificazione e sfruttare quanto il mercato ha da offrire per creare valore, anche in momenti di tassi ai minimi storici.

Subito dopo le 11.00, il primo approfondimento dedicato ai mercati: dopo diversi mesi di crescita e grande liquidità immessa sui mercati l’economia reale potrebbe vedere dei risultati altrettanto importanti in termini di ripresa soltanto con la distribuzione del vaccino. I diversi relatori che parteciperanno alle conferenze del mattino daranno importanti spunti per gli investimenti nei prossimi mesi in ottica di costruzione del portafoglio.

Alle 12.30 una tavola dedicata agli attori e alle tecnologie che possono venire in auto dei consulenti nel proprio lavoro, a supporto degli investitori privati e delle aziende: ci sono diversi servizi e tecnologie che sono state disegnati ad hoc per il mondo degli indipendenti, i relatori ci spiegheranno come sfruttargli al meglio per i propri clienti.

Alle 13.30 il team di Consultique farà un approfondimento dedicato a tutti coloro che vogliono diventare consulenti finanziari indipendenti. Si parlerà dei percorsi di chi ha già fatto questa scelta e di come progettare la propria sfida professionale.

Il pomeriggio si aprirà con una tavola rotonda dedicata ai temi di investimento e a come possono essere modulat all’interno dei portafogli dei clienti. Accanto alle logiche settoriali, infatti, ci sono modi e strumenti con cui prender posizioni su temi trasversali, che possono riguardare le materie prime o veri e propri trend dell’economia del domani.

A seguire, diversi ospiti in studio ci porteranno degli spunti importanti per costruire portafogli fiscalmente efficienti e sfruttare le view di mercato in maniera flessibile. Ancora una volta, la tecnologia viene in auto dei consulenti e permette di svolgere operazioni fino a qualche anno fa impossibili da realizzare.

Alle 16.30, Consultique presenterà il proprio progetto Consultique NOW! il nuovo canale che dà voce ai consulenti indipendenti e lo farà assieme a diversi canali social del mondo della finanza, con cui si parlerà dell’importanza della dimensione digitale.

Alle 17.30, l’ultima tavola rotonda, interamente dedicata alla pianificazione patrimoniale, da sempre focus dei consulenti finanziari indipendenti. Accanto alle logiche di rendimento che caratterizzano i mercati, parleremo dell’importanza della pianificazione previdenziale, successoria, immobiliare, e di come questi aspetti possano essere coniugati tra loro.

Alle 18.30 l’economista Carlo Pelanda con il keynote di chiusura, dedicato allo scenario geopolitico che ci aspetta, anticiperà la presentazione delle novità dei prossimi mesi da parte di Consultique.