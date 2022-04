Alle 18.30 torna Investire Now, il programma in video-streaming live di Investire sul mondo del risparmio gestito, della consulenza finanziaria e dell'asset management, che questa sera sarà condotto da Sergio Luciano, direttore di Investire. L'ospite è Massimiliano Comità, portfolio manager di Aism Luxembourg. Luciano tratterà con Comità un tema di grande attualità come l’investimento nel settore degli armamenti, vera e propria contraddizione del momento con il settore che sovraperforma a dispetto del grande interesse dimostrato dai risparmiatori nei riguardi degli investimenti sostenibili e responsabili. La puntata sarà trasmessa su questo sito.