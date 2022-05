Addio a Messa, campione di umanità e rigore professionale

Aldo Messa, storico esponente del mondo delle reti di consulenti finanziari (già vicepresidente e a.d. di Apogeo Consulting - società dell’universo Azimut - di cui fu fondatore nel 2008 insieme a Gianfranco Dentella e Guerrino Zanette) è scomparso ieri. Lo ricorda su Investiremag.it un suo collega e amico, Armando Escalona, già ad di Finanza & Futuro Banca e oggi senior advisor di Azimut Capital Management Sgr e di Azimut Financial Insurance.

"Caro Aldo,

la nostra conoscenza risale alla prima metà degli anni ‘90 quando ci incontravamo ogni tre mesi nelle salette di Assoreti a Roma in occasione dei Comitati Direttivi o dell’approvazione del Bilancio dell’Associazione che tu ed io (Allianz ed Eurogest con Baseggio e Clerici in primis) avevamo contribuito a fondare qualche anno prima.Tanto tempo fa…

Non dimenticherò mai la tua umanità, il tuo rigore professionale, la tua cortesia, la tua profonda conoscenza delle regole e dei valori del nostro settore. Le nostre lunghe telefonate a fine giornata. Tante cose da imparare da te, ancora oggi…

In questo ricordo voglio alternare aspetti umani a caratteristiche professionali poiché era difficile, è molto difficile per me, trovare un leader vero del nostro mercato più umile e contemporaneamente non volutamente carismatico, più competente e contemporaneamente pronto all’ascolto e al confronto.

Ti ho ritrovato in Azimut ma il destino ha voluto che pur frequentando lo stesso Board ma ormai in tempi di meeting a distanza, mai abbiamo potuto passeggiare nello stesso corridoio insieme o sorseggiare un caffè magari con il comune amico e collega Gianfranco e parlare del Milan. La brutta bestia che ti ha piano piano avvolto non lo ha voluto, non lo ha permesso. Mai mancava però prima di iniziare un piccolo dialogo tra noi una battuta un ricordo da condividere..

E allora la lucidità del pensiero e il calore della parola a me parevano quelli di sempre. Tanta nostalgia…sino a oggi… Il nostro universo perde un grande protagonista, ma la nostra Storia acquista per sempre una Stella luminosa".