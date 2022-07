Anasf in tour: gli eventi della settimana

L’Anasf è tornata a incontrare i soci in presenza con un nuovo ciclo di seminari. Il tour, organizzato in partnership con Goldman Sachs Asset Management e J.P. Morgan Asset Management, proseguirà per tutta l’estate.

Gli incontri forniscono un punteggio formativo per accedere all'esame Efa e sono accreditati per il mantenimento annuale delle certificazioni Esg, Eip, Efa ed Efp per quattro ore. Al termine di ogni seminario è possibile svolgere un test di verifica delle conoscenze acquisite, idoneo ai fini dell'obbligo di aggiornamento professionale previsto dal Regolamento intermediari Consob.

Il calendario formativo di questa settimana prevede:

Il 6 luglio dalle ore 14:30:

A Milano: Megatrends e investimenti tematici

Le implicazioni degli investimenti tematici - per portafogli e per selezione degli asset – e di scelte ispirate ai megatrend generalmente trasversali a settori e aree geografiche. Durante l’incontro si intende evidenziare come i veicoli di investimento tematici integrano gli aspetti Esg e le conseguenze dell’evoluzione della normativa per gli stessi.

Relatrice: Maria Debora Braga, Sda Bocconi School of Management

Per iscriversi cliccare qui

Il 7 luglio dalle ore 9:00:

A Matera: Gestire la relazione nelle varie fasi di mercato

Il funzionamento della Fomo (fear of missing out, la paura di perdersi qualcosa), della Fobo (fear of better options, la paura di un'opzione migliore che porta a esitare e non decidere) e della paura sui mercati. Saranno illustrate le misure quantitative per comprendere in quale fase ci troviamo e verranno identificate le modalità per interagire con i clienti “durante” le variazioni di mercato, ma soprattutto come prepararsi “prima”.

Relatore: Claudio Grossi, Progetica

Per iscriversi cliccare qui