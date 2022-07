Ocf, più di 500 procedimenti aperti nel 2021

Nel bilancio di un intero anno di attività, sono stati più di 500 i procedimenti di vigilanza avviati dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari.

Come illustrato nella relazione annuale, l'Ocf ha aperto per la precisione 516 procedimenti di vigilanza di cui circa il 94% ha avuto a oggetto condotte ascrivibili a consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e il restante 6% ha riguardato consulenti finanziari autonomi e società di consulenza finanziaria. Come riportato da Plus – Sole24Ore, con l'avvio di questi procedimenti sono state formulate complessivamente 934 richieste di informazioni, di cui 98 all’Autorità giudiziaria.

“Le segnalazioni provenivano nella stragrande maggioranza dei casi (più del 70 per cento) dagli intermediari, dagli esposti degli investitori e da comunicazioni dell’Autorità giudiziaria e di altri. Circa il 25% delle istruttorie ha preso avvio dall’attività degli uffici dell’Ocf. Tra le violazioni più gravi (nel 2021 in linea con l’anno precedente quanto a incidenza) si segnalano la comunicazione o la trasmissione al cliente o all’intermediario di informazioni o documenti non rispondenti al vero; l’acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza della clientela; il perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente, spesso correlato alla contraffazione della firma dell’investitore su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa a operazioni dal medesimo poste in essere”.

Nel 2021 sono stati portati a termine 111 procedimenti sanzionatori a seguito dei quali sono stati adottati provvedimenti nei confronti di 99 consulenti finanziari abilitati all’offerta sede, 8 consulenti finanziari autonomi e 2 società di consulenza finanziaria.

Sono state deliberate 23 radiazioni dall’albo, 30 sospensioni per periodi da un minimo di uno a un massimo di quattro mesi, 37 sanzioni pecuniarie (di importo pari ad 516 euro), 17 richiami scritti.