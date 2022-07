Ocf sospende per un anno il consulente coinvolto in un processo

L’Ocf ha deciso di sospendere il sig. L.P. in via cautelare dall’esercizio dell’attività di consulente finanziario per il periodo di un anno.

Il 15 marzo 2022 l’Ufficio Albo Consulenti Finanziari ha trasmesso all’Ufficio Vigilanza Albo il certificato dei carichi pendenti relativo al signor L.P. inviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di (…).

Dall’esame del certificato dei carichi pendenti è emerso che il sig. L.P. è imputato in un procedimento penale.

Come emerge dal testo della delibera adottata dall’Ocf, “l’Organismo valuta, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il soggetto iscritto all’albo è stato sottoposto alle misure cautelari personali del Libro IV, Titolo I, Capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d’imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata e, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell’idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell’attività di consulente finanziario”.

Secondo quanto indicato nel testo della delibera “i fatti di reato addebitati al consulente finanziario, consistenti (….) sono idonei a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell’attività di consulente finanziario e, in particolare, la fiducia del pubblico dei risparmiatori nella correttezza degli operatori finanziari”.

L’Ocf ha quindi deciso di sospendere per la durata di un anno il consulente in virtù del fatto che “risulta imputato in un procedimento penale che è ragionevole prevedere destinato a protrarsi nel tempo, per vicende di rilevante gravità che ledono la fiducia dei potenziali investitori nel mercato e nel corretto svolgimento dell’attività di consulenza finanziaria”.