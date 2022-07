Finint, Unica sim entra in Banca Consulia

Il Gruppo Banca Finint comunica che, con effetto dal 1° luglio 2022, i rami d’azienda di Unica sim focalizzato sulla consulenza in materia di investimenti e all'attività di collocamento e di negoziazione mediante fondi propri di strumenti finanziari entrano ufficialmente in Banca Consulia e, in considerazione del closing dell’acquisizione da parte del Gruppo Banca Finint del 99,63% di Banca Consulia avvenuto l’8 giugno scorso, nel perimetro del gruppo bancario.

L’acquisizione dei due rami d’azienda di Unica sim consentirà a Banca Consulia di accelerare nella propria crescita grazie all’ingresso di 36 consulenti finanziari, operativi su 4 uffici e 10 private office e deputati alla consulenza in materia di investimenti e al collocamento di strumenti finanziari, e del team dedicato alla negoziazione di strumenti finanziari mediante fondi propri, guidato da Jacopo Ceccatelli.

Si amplia quindi del 20% la direzione commerciale di Banca Consulia, per la quale sono previsti ulteriori nuovi ingressi, in accordo con il piano di reclutamento in corso.

Parallelamente, la direzione clientela istituzionale di Banca Consulia vede il consolidamento delle sale operative di Banca Consulia e Unica sim con un importante rafforzamento dell’attività di intermediazione sul segmento del reddito fisso sia a livello nazionale sia internazionale.

Con l’ingresso di Unica Sim in Banca Consulia, il Gruppo Banca Finint amplia quindi ulteriormente la gamma di attività di private banking e wealth management presenti all’interno del proprio perimetro, dando vita a un gruppo che conta oltre 450 dipendenti, 193 consulenti finanziari, 6,5 miliardi di euro di masse in gestione e 62 uffici territoriali.

“Con il perfezionamento dell’operazione di acquisizione di Unica Sim da parte di Banca Consulia – ha commentato Fabio Innocenzi, amministratore delegato del Gruppo Banca Finint – si completa un iter, avviato oltre un anno fa, che accelera il percorso di crescita del nostro gruppo bancario in due ambiti dal grande potenziale di sviluppo come il private banking e il wealth management. Si tratta di settori complementari all’expertise consolidata di Banca Finint nell’operare al fianco delle imprese e delle istituzioni finanziarie nel corporate & investment banking, negli Npe e nell’asset management.”