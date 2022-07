Uomo, over 50 e del nord. Ecco l’identikit del consulente finanziario

Uomo, over 50 e del nord. È questo l’identikit del consulente finanziario tracciato da un’indagine del Centro Studi e Ricerche Anasf sulla base di oltre 600 risposte fornite dagli associati.

I diplomati sono più della metà del campione (54%), seguiti da coloro che hanno una laurea magistrale o a ciclo unico (35%) o una laurea triennale (7%). Il 4% dei consulenti finanziari ha un master, di cui il 46% di primo livello e il 54% di secondo livello. Il 67% del campione ha conseguito studi in materie economico-giuridiche. Le donne sono in media più istruite anche se sul totale del numero di consulenti rappresentano solo il 12 per cento.

Il 61% dei consulenti finanziari possiede un’esperienza di lunga data: l’iscrizione all’Albo è avvenuta tra gli anni ‘90 e il 2000. Oggi il 42% dei professionisti ha un portafoglio medio che supera i 30 milioni di euro ed è composto da risparmio gestito (51%), seguito dall’assicurativo (29%), dalla liquidità (12%) e dal risparmio amministrato (8%).

Ogni consulente finanziario gestisce mediamente 227 clienti mentre i nuclei familiari seguiti sono 42. Il 61% dei professionisti dichiara che il patrimonio medio di ogni cliente in gestione è superiore a 120mila euro; per un consulente su 10 è oltre 400.000 euro.

L’analisi conferma inoltre la necessità di un ricambio generazionale: l'età media dei consulenti finanziari è di 56 anni mentre gli under 41 rappresentano solo il 3% della categoria.

Fonte indagine Anasf, maggio 2022

“Il tema dello scarso ricambio generazionale, che caratterizza ormai tante professioni, non risparmia quella dei consulenti finanziari. L’associazione da anni ha messo in campo numerose iniziative per supportare la crescita di giovani talenti. È arrivato il tempo di un intervento sistemico per sostenere i giovani nell’avvicinarsi a questa professione,” ha commentato Luigi Conte, presidente di Anasf. “Ciò che distingue la professionalità del consulente finanziario è la modalità di interazione con gli investitori. La nostra categoria, anche dopo la pandemia e la crescita esponenziale dell’utilizzo degli strumenti digitali, continua a prediligere il rapporto personale con i propri clienti per almeno il 60% del tempo, rispetto ad una relazione digitale che, per quanto funzionale ad alcuni aspetti della consulenza, non sostituirà mai il fattore umano”.

Anche l’età media dei clienti dei consulenti finanziari risulta abbastanza elevata: il 62% ha oltre 50 anni e gli under 41 rappresentano il 16% del totale. Oltre ai giovani, però un segmento di clientela ancora sottorappresentato è quello delle donne: alla domanda "In media quale è la percentuale di donne prime intestatarie tra i tuoi clienti?", il 46% del campione ha indicato la fascia tra l'11 e il 30% del totale.