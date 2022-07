Con IG il trading non va in vacanza

Partirà il 26 luglio la nuova edizione della “Summer Trading Camp”, una serie di appuntamenti online organizzati IG Italia dedicati ai trader per offrire insight e aggiornamenti sull’andamento dei mercati e sulle opportunità d’investimento da cogliere nel periodo estivo.

Il calendario prevede sette dirette dal 26 luglio al 6 settembre. Ciascun incontro includerà interventi di trader, formatori ed esperti che, in diretta, analizzeranno argomenti di interesse, alternando a spiegazioni teoriche a dimostrazioni pratiche di live trading.

Gli speaker coinvolti in quest’edizione sono professionisti che hanno già collaborato alle iniziative educational organizzate da IG: Giulia Fidilio, financial trainer - educatrice finanziaria Aief; Matteo Talarico e Marco Iacoviello di OG Trading; Giulio Pasquini, Andrea Mazzucato e Giulio Valerio Moretta di Sapienza Finanziaria.

Gli argomenti affrontati comprenderanno varie tematiche e settori: dalle tecniche di trading più efficaci nei mercati ribassisti alla finanza comportale, passando per i mercati attualmente più volatili, come quello azionario e delle valute, e le loro prospettive.

L’iniziativa è totalmente gratuita e per partecipare è sufficiente registrarsi sul sito di IG.

Fabio De Cillis, country manager per l’Italia di IG, ha dichiarato: “La Summer Trading Camp di IG è un’opportunità formativa che riconferma il nostro impegno nell’accompagnare e formare i trader, con il supporto di professionisti esterni che mettono a disposizione le loro conoscenze e la loro expertise. Con l’evoluzione continua della nostra offerta, che durante quest’anno ha visto anche l’ampliamento della gamma di Turbo24 con nuovi sottostanti su indici e azioni e la prima quotazione al mondo su Bitcoin e Ethereum, per noi di IG è fondamentale contribuire alla formazione dei nostri investitori, per un trading consapevole e sicuro”.