Al via la consulenza target Zurich

Zurich Italia fa il suo ingresso nel mondo della consulenza finanziaria e annuncia l’ottenimento, da parte di Zurich Bank, dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività bancaria e dei servizi di investimento, rilasciata dalla Banca centrale europea.

La decisione della Bce, nell’ambito di un procedimento autorizzativo svolto dalla Banca d’Italia, si inquadra nel processo di acquisizione del ramo d’azienda dei consulenti finanziari di Deutsche Bank Financial Advisors da parte del Gruppo Zurich avviato nell’agosto 2021.

Zurich Bank sarà focalizzata sulla consulenza finanziaria e farà leva sull’esperienza e sulle competenze di Zurich e della rete dei consulenti Dbfa.

L’ottenimento della licenza bancaria da parte di Zurich Bank rappresenta un passo fondamentale ” ha dichiarato Giovanni Giuliani, ceo di Zurich in Italia. “Vogliamo creare un modello distributivo fluido e multicanale, capace di offrire una gamma sinergica di servizi di investimento, assicurativi, bancari e finanziari facendo leva sull’expertise di una rete forte e consolidata nel mercato della consulenza finanziaria in Italia. La nascita di questa nuova realtà conferma la volontà di Zurich di innovare e innovarsi, nonché l’impegno a tutelare i nostri clienti, promuovendo una corretta cultura della protezione, in ambito assicurativo e finanziario.”

Zurich Bank sarà operativa in seguito al perfezionamento dell’operazione di acquisizione del ramo, che avverrà dopo l’estate, e alla trasmissione delle comunicazioni di avvio alle Autorità di Vigilanza.