Private Markets, Banca Generali investe nell’innovazione internazionale

Banca Generali investe in innovazione attraverso il progetto Teamwork della Warwick University (Regno Unito) e dei due atenei della Monash University in Australia e Malesia.

Terminato lo scorso 22 luglio, il progetto Teamwork ha visto il coinvolgimento in ciascuna delle aziende partecipanti di sei studenti top-ranked provenienti dai tre atenei.

Gli studenti si sono concentrati nell'analisi e nella ricerca di realtà innovative nei private markets, uno dei pillar del progetto BG4Real.

Gli studenti si sono concentrati su quattro settori ( Fashion, Fintech, Healthcare e Greentech ) ritenuti particolarmente interessanti da Banca Generali.

In un primo momento, quindi, gli studenti hanno effettuato una attività di scouting di realtà ad elevato potenziale di crescita. La fase successiva li ha invece visti protagonisti della valutazione delle aziende selezionate, utilizzando gli strumenti del loro background teorico per costruire un panel di realtà comparabili.

Il risultato finale è un documento dove, per ciascun settore, si individuano i principali trend e le opportunità. Il documento sarà quindi integrato all’interno dell’ecosistema di BG4Real per la selezione delle aziende, un vero e proprio motore che comprende i dati di diversi atenei internazionali e centri di ricerca.

“Siamo entusiasti dei risultati di questo progetto che è nato dall’impulso interno di due giovani e bravi colleghi come Giulia Di Capua e Salvatore D’Aniello. Il coinvolgimento di studenti provenienti da Paesi e background diversi ci ha consentito di allargare ulteriormente gli spunti di innovazione nella selezione degli investimenti in economia reale per i nostri clienti. Siamo convinti che nessuno meglio dei giovani sia in grado di individuare i trend che caratterizzeranno l’economia del futuro; per questo vogliamo continuare a incorporare al nostro interno il loro potenziale anche in iniziative future” commenta Maria Ameli, responsabile dell’Equity Private Investments di Banca Generali.