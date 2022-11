Consulenti: Consob chiarisce gli obblighi formativi previsti per gli autonomi

Per effetto della delibera n. 22430 adottata dalla Consob il 28 luglio 2022 che ha integrato il disposto di cui al comma 2 dell’art. 164 del Regolamento Intermediari, i consulenti finanziari autonomi sono tenuti a svolgere ogni anno i corsi di aggiornamento professionale a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione nella relativa sezione dell’Albo unico.



Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2023, i consulenti finanziari autonomi dovranno adempiere all’obbligo di aggiornamento professionale, con cadenza annuale entro il 31 dicembre di ciascun anno solare.

“Si precisa che la decorrenza di tale obbligo dall’anno successivo a quello di iscrizione non pregiudica che i consulenti finanziari autonomi debbano conoscere i prodotti raccomandati, il che può implicare la necessità di aggiornamenti specifici riguardanti i nuovi prodotti o eventuali modifiche normative anche nel corso del primo anno di iscrizione”.



I consulenti finanziari autonomi iscritti nella relativa sezione dell’Albo unico prima del 1° gennaio 2022 dovranno adempiere entro il 31 dicembre 2022 all’obbligo di aggiornamento professionale attualmente in corso (relativo all’anno 2021 con scadenza successiva al 16 agosto 2022, data di entrata in vigore delle modifiche previste dalla delibera Consob).