Lo sviluppo dell’infrastruttura del mercato cripto sarà la base delle performance future

Nel mese di agosto, la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute è cresciuta del 22,3% rispetto al precedente, secondo i dati forniti da CoinMarketCap, come si evince dall’andamento del TVL e dei rendimenti tutti in positivo delle maggiori cripto sul mercato riportati nel grafico sottostante.

Dopo mesi difficili, sembra che il mercato delle criptovalute possa avviarsi a vivere un momento di sollievo; ma quali sono le ragioni alla base di questa ripresa e, soprattutto, possono garantire buone performance di lungo periodo o si tratterà solamente di una parentesi? Per rispondere a questa domanda, è necessario suddividere le cause in esogene ed endogene. Nel primo caso rientra l’aver prezzato correttamente l’aumento dei tassi d’interesse di 75 punti base da parte della Fed, tanto che BTC e ETH hanno guadagnato circa il 10% a seguito della pubblicazione della notizia, mentre nell’arco del mese la loro espansione è stata rispettivamente 18% e del 47%. La politica economica meno accomodante della Federal Reserve ha portato anche a una riduzione della correlazione tra Bitcoin e l’indice S&P 500, scesa da 0,6 di due mesi fa a 0,5 oggi, con conseguenze molto positive per la differenziazione dei portafogli degli investitori. Tuttavia, è necessario constatare che è molto probabile che le criptovalute non potranno più contare su questo tipo di evento, in quanto la Fed ha portato i tassi al 2,25-2,50%, che era l’obiettivo che si era prefissata. Pertanto, in futuro potremmo assistere a un atterraggio morbido dell’economia americana e a un cambiamento della policy della banca centrale statunitense rispetto a quanto visto da inizio anno a oggi.

Invece, per quanto riguarda gli eventi positivi interni al mercato degli asset digitali, questi si ricollegano tutti – più o meno direttamente – al lancio di Merge, che finalmente ha una data definita (per quanto ancora soggetta a cambiamenti) e che per noi di 21Shares costituisce l’evento più importante mai verificatosi nel mondo cripto. Per Merge si intende l’operazione che porterà alla fusione tra Ethereum e Beacon Chain; operazione che segnerà di fatto il passaggio dal sistema Proof-of-Work al sistema Proof-of-Stake e la nascita ufficiale di ETH 2.0. Sebbene la data del 19 settembre sarà verosimilmente posticipata, il solo annuncio è stato in grado di avviare un periodo di crescita molto positivo per l’infrastruttura del mercato degli asset digitali, come si può vedere dal grafico a pagina 53, soprattutto per quanto riguarda quelli direttamente connessi con Ethereum e con il suo ecosistema, rappresentato dalle cosiddette “soluzioni L2”, che sorreggono l’universo cripto. Un esempio è sicuramente l’espansione del 313% del protocollo DeFi, Lido, negli ultimi 30 giorni; o la crescita del 168% di Optimism, una soluzione per la scalabilità di ETH.

Numerosi progetti L2 sono finiti sotto i riflettori, anche grazie ai numerosi protocolli che hanno sviluppato e Polygon è il player che ne ha probabilmente beneficiato di più, in quanto 48 progetti sono entrati nell’ecosistema L2 dopo il crollo di Terra, sfruttando la sua soluzione Zero-Knowledge Rollup, denominata Polygon Hermez, la quale sarà utilizzata anche per sviluppare la compatibilità della Ethereum Virtual Machine (EVM). Infine, l’intero network è stato selezionato per l’accelerator program di Disney e questo ha portato a una crescita di MATIC del 63% da quando è stato dato l’annuncio lo scorso 13 luglio.

Inoltre, negli ultimi mesi la scalabilità di Ethereum ha vissuto un autentico boost, grazie all’arrivo sul mercato di numerose soluzioni rollup zero-knowledge (ZK) e basate su EVM, le quali hanno rappresentato una vera manna dal cielo per la scalabilità, in quanto riescono a raggruppare efficientemente le transazioni e a mantenere alti i livelli di crittografia. Tutto ciò permette di ridurre le gas fee e di aumentare la potenza del sistema, mantenendo inalterati i livelli di sicurezza del layer base di Ethereum. Infine, gli asset digitali basati su sistema ZK proof consentono anche la loro applicazione in settori che prima erano inaccessibili. Per esempio, sono in grado di accelerare lo sviluppo di soluzioni decentralizzate per l’identità digitale, utile per dimostrare l’età o l’indirizzo di un utente senza però rivelare altri dati sensibili. Altri segmenti in cui questi asset possono essere cruciali sono quelli dell’anonimato del voto online, della messaggistica privata e anche della riservatezza delle transazioni (solo in alcuni casi specifici), un aspetto che potrebbe avere un ruolo fondamentale nell’attrarre istituzioni finanziarie che vogliono crearsi una posizione verso la finanza decentralizzata, senza però doverne condividere i dettagli.

Il player più importante a muoversi in questa direzione è stato nuovamente Polygon, che ha presentato la sua rollup L2 principale come equivalente a EVM. Sebbene sia passato relativamente poco tempo dalla presentazione, questa è già considerata una svolta, in quanto ha ridotto notevolmente le tempistiche per la “proof-generation”, un aspetto importantissimo per la zero-knowledge proof, ed è compatibile in rapporto 1 a 1 con il sistema operativo di Ethereum. Questo è un aspetto che non va sottovalutato, poiché significa che gli sviluppatori potranno creare e lanciare nuove dApp su L2 con gli stessi strumenti e linguaggi informatici che avrebbero usato su ETH, a differenza di quanto accadeva in passato, quando il numero di soluzioni che vantavano questa possibilità era molto contenuto. Il test per il lancio di L2 dovrebbe avvenire nel primo trimestre del 2023.

Noi di 21Shares riteniamo che, mentre gli eventi esogeni hanno avuto ricadute positive ma di breve termine, la crescita di quegli asset digitali che vanno a potenziare l’infrastruttura stessa del mercato sia ciò che trainerà quest’ultimo nel lungo termine. Infatti, a nostro avviso vedremo come sempre più protocolli, simili a quelli citati, andranno a popolare questo segmento, facendo in modo che tutto il comparto registri performance superiori alla media. Non a caso, abbiamo constatato che Optimism Bedrock e Arbitrum Nitro stanno accelerando il passaggio a L2, il che dovrebbe portare a delle conseguenze molto positive, soprattutto dal punto di vista della sicurezza, che ne uscirebbe molto rafforzata.

Infine, un ultimo elemento ha portato nuovo entusiasmo è la resilienza che la finanza decentralizzata e tutto l’universo cripto hanno dimostrato di possedere dopo il fallimento e il successivo contagio di 3AC e di Celsius. In particolare, è stata data una prova tangibile di come i codici informatici che regolano la DeFi abbiano la valenza di vere e proprie leggi sul mercato degli asset digitali. Infatti, a differenza degli accordi stipulati nella finanza tradizionale, i termini e le condizioni prestabiliti devono essere rispettati poiché le applicazioni seguono solamente quanto questi ultimi stabiliscono, non prestando attenzione a circostanze esogene impreviste. Lo dimostra il fatto che Celsius e 3AC hanno effettivamente pagato i loro obblighi nei confronti di MakerDAO e Aave molto prima di procedere a onorare gli accordi presi con le istituzioni CeFi che alla fine si sono rivelate insolventi.

FOCUS SUL MERGE DI ETHEREUM

Il “Merge” di Ethereum rappresenta forse l’evento più importante che si sia mai verificato nel mondo delle criptovalute per via delle ripercussioni che avrà su tutto il mercato delle criptovalute.

La criptovaluta Ether (ETH) diverrà un vero e proprio bene capitale (o capital asset) a seguito del Merge, necessario per convalidare qualsiasi transazione, così che i cosiddetti “validator” si ritroveranno proprietari di una sorta di bond senza scadenza, che fornirà un flusso di cassa costante nel tempo. Si stima che questo processo farà in modo che il tasso di rendimento annuo dello staking aumenti del 50%. Inoltre, il passaggio al sistema PoS ridurrà l’inflazione di ETH: oggi, le remunerazioni dei miner fanno sì che l’inflazione si attesti attorno al 4%, ma dopo il Merge, queste remunerazioni spariranno, riducendo l’inflazione del 90%. Infine, il Merge renderà Ethereum molto più sicuro e molto meno dispendioso dal punto di vista energetico: si prevede una riduzione dei consumi del 99,95%.