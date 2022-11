Il Merge di Ethereum, l’evento chiave nella storia delle criptovalute

Settembre 2022 è stato un mese ricco di eventi di rilevanza mondiale; tuttavia nell’universo delle criptovalute sarà per sempre il mese in cui è stato completato il Merge di Ethereum, che noi di 21Shares non esitiamo a definire come il più importante spartiacque nel mondo cripto. Ma cosa è il Merge? In parole povere consiste nel più grande aggiornamento che sia mai stato attuato non solo su Ethereum, ma su qualsiasi altra blockchain, il quale andrà a determinare il punto base da cui si svilupperà il futuro degli strumenti della scalabilità, incluso lo sharding, per questo asset digitale. Inoltre, il Merge potrebbe arrivare a rappresentare l’insieme delle best practice da attuare se si vuole gestire un network strutturato sulla Proof-of-Stake (PoS), in quanto Ethereum sarà presto la più grande blockchain fondata su PoS totalmente operativa per gli utenti. Questo evento è quindi un punto di svolta nel settore perché, per la prima volta nella storia, il sistema Proof-of-Work (PoW) non farà più la parte del leone nel valore totale del mercato. Nel grafico a seguire sono ripercorse tutte le tappe fondamentali che hanno portato a questo grande evento. Ma cosa significa PoS o PoW? In cosa sono simili questi due algoritmi e, soprattutto, in cosa differiscono?



Proof-of-Work

Bitcoin e la prima versione di Ethereum (ovvero quella prima del Merge del 15 settembre), che insieme rappresentano oltre il 60% della capitalizzazione totale del mercato, si basano su un algoritmo PoW, che per essere applicato richiede l’utilizzo di macchine dall’altissima capacità computazionale per gestire il mining, le quali consumano ingenti quantità di energia. In una blockchain PoW, i miner utilizzano queste macchine per trovare la soluzione a sistemi di equazioni estremamente complessi e questo permette loro di proporre un blocco di transazioni.

Proof-of-Stake

Per quanto riguarda l’algoritmo PoS, anche in questo caso troviamo dei player analoghi ai miner, ma che qui vengono chiamati “validator”; con la differenza che questi ultimi non hanno a che fare con supercomputer e alle ingenti spese necessarie per far fronte al mantenimento di questi. Per assumere questa carica, i validator devono impegnare una parte del loro capitale in Ether (ETH) o in quella che è la valuta di quel determinato network, così da poter convalidare le transazioni e farne l’upload sulla catena principale.

Come accennato in precedenza, PoS e PoW hanno anche degli elementi in comune, che possono essere riassunti in quattro punti principali:

1. Sono entrambe progettate per respingere i “sybil attack”, un attacco informatico in cui un utente tenta di migliorare la sua posizione sul network attraverso la creazione di più account secondari

2. Remunerazione di miner/validator, che avviene grazie all’emissione di nuovi token e alle commissioni che vengono loro corrisposte

3. Entrambe le blockchain prevedono meccanismi di verifica delle transazioni e di inserimento di queste al loro interno, che avverrà solo dopo aver dimostrato che non ci sono elementi contrari al regolamento interno

4. Prevenzione di attacchi spam: la sicurezza è misurata dalla potenza di calcolo totale per la PoW e dallo staking totale per la PoS

Il Merge

Il lancio ufficiale di Ethereum è avvenuto il 30 giugno del 2015, ma già nel 2014 i suoi sviluppatori stavano considerando l’idea di abbandonare l’algoritmo PoW a vantaggio del PoS. Tuttavia, è stato solo nel dicembre 2020 che questi hanno sviluppato e lanciato una blockchain denominata Beacon Chain, sviluppata parallelamente a quella principale (detta Mainnet) e che fino a poco tempo fa ne era indipendente, così da testarne il corretto funzionamento. Lo scorso 15 settembre Mainnet e Beacon si sono fuse (Merge significa proprio “fusione”) creando una nuova blockchain principale che ha abbandonato definitivamente il sistema PoW e che sarà gestita con algoritmo PoS per sempre. Per riuscire in questa operazione, è stato inserito nel network di Ethereum un codice informatico denominato “difficulty bomb”, il quale rende sempre più difficile la verifica delle transazioni ai miner, fino a che questa non diventa economicamente insostenibile, spingendoli ad abbandonare la PoW.

Le implicazioni di questo passaggio sono innumerevoli e si ripercuotono anche in differenti segmenti anche molto distanti tra loro. A seguire saranno riportate quelle più importanti

Riduzione dei consumi energetici

Il Merge ha fatto sì che il consumo di energia di Ethereum si riducesse del 99,95%, che prima del 15 settembre era di 94 TWh circa; pari al fabbisogno della Finlandia. Pertanto, è facile comprendere che le emissioni nocive per l’ambiente di questo asset digitale passeranno da essere quelle prodotte da una nazione sviluppata a quelle di un piccolo centro abitato.

Ether diventa un capital asset con un APR del 50%

A seguito del Merge, Ether (ETH) è diventato un capital asset grazie allo staking e questo perché, in un algoritmo PoS, la valuta digitale diventa un bene essenziale per approvare le transazioni e aggiungere nuovi blocchi alla catena principale. Ciò significa che con lo staking ETH diventa una sorta di obbligazione senza scadenza, che permette ai validator di ricevere un flusso di cassa costante nel tempo e soprattutto corposo, dato che il tasso di rendita è stimato in crescita del 50%. Questo incremento è dovuto a una redistribuzione delle commissioni, che passano dai miner ai validator.

Il tasso di inflazione di ETH calerà del 90%

Qualcuno potrebbe osservare che il network di Ethereum, o una blockchain in generale, è paragonabile a una nazione digitale, in cui, per fare un esempio, gli utenti devono pagare delle commissioni nella criptovaluta di quel network (ETH nel nostro caso) ogni volta che effettuano una transazione, proprio come i cittadini devono spendere valute in corso legale per entrare a far parte dei sistemi economici “reali”. Inoltre, esattamente come nella finanza tradizionale, anche su una blockchain l’offerta di moneta è un elemento molto importante, soprattutto se questa vuole posizionarsi come riserva di valore.

Con il sistema PoW, la remunerazione per i miner era attorno ai 13mila ETH al giorno ed essendo nuova moneta immessa nel sistema, queste ricompense facevano crescere l’inflazione di circa il 4% ogni anno. Tuttavia, con il Merge queste “fee” scompaiono e vengono sostituite dalla remunerazione sullo staking, pari a circa 1600 ETH, ovvero il 90% in meno di moneta emessa.

Se poi si aggiunge che la patch EIP-1559, lanciata nell’agosto del 2021, brucia una piccola porzione di ETH rimuovendolo definitivamente dal sistema, è facile capire come il nuovo ETH 2.0 sia diventato un vero e proprio asset che tutela dall’inflazione.

Anche la cyber sicurezza di Ethereum è aumentata

Per capire come mai Ethereum è diventato un network molto più sicuro dopo il Merge è necessario introdurre il concetto di “slashing”, ovvero l’insieme di provvedimenti di stampo economico che vengono applicati contro coloro che hanno compiuto azioni che vanno contro il regolamento del network stesso. In un sistema PoS, lo slashing rende un attacco informatico più costoso del 51% rispetto a un PoW.