Pagamenti, UniCredit rinnova la partnership con Worldline

UniCredit ha rinnovato per altri due anni la partnership con Worldline leader mondiale nei servizi di pagamento per il servizio di open banking.

La partnership, già attiva dal 2020, consente ai clienti UniCredit di collegare i propri conti con altre banche in tutta Europa tramite un'unica api (application programming interface). Il servizio permette a UniCredit di offrire account information services (ais) e payment initiation services (pis) e apre una serie di altre opportunità di business, sia per la banca che per i suoi clienti.

L’infrastruttura di open banking di Worldline consente di convertire i formati di tutte le diverse banche in un'unica interfaccia. Eliminando la complessità derivante da molteplici integrazioni, UniCredit può offrire ai propri clienti una visione consolidata di tutti i propri conti bancari intrattenuti presso una o più banche e la possibilità di avviare un pagamento a valere sul conto di un'altra banca europea.

Oltre alla partnership per l’open banking, UniCredit ha siglato con Worldline anche un accordo a lungo termine per la gestione di tutte le transazioni Sepa (single euro payments area), degli instant payments, dei pagamenti multi valuta e domestici, in aggiunta a quelli ad alto valore, in Austria e Germania.

Luca Corsini, head of transactions and payments di UniCredit, afferma: “In qualità di banca leader, presente in diversi paesi europei, ci avvaliamo del supporto di un fornitore con una dimensione e una presenza europea tale da cogliere le sfide e le opportunità che i nostri clienti stanno affrontando. Negli ultimi due anni, Worldline ha dimostrato le proprie capacità in ambito open banking fornendo una copertura efficiente in tutta Europa e abilitando i servizi richiesti dai nostri clienti. Inoltre, stiamo lavorando a ulteriori opportunità che derivano dalla Psd2 e dall’open banking".