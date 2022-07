Telepass: dal telepedaggio al mondo degli Nft

Telepass entra nel mondo dei Non Fungible Token attraverso il lancio di 1.000 opere digitali all’interno della blockchain Ethereum (NFTs).

Il progetto, interamente sviluppato in house dalla divisione Telepass Digital, segna l’ingresso della società nel Web3 che consentirà una decentralizzazione dei pagamenti.

I possessori degli Nft Telepass non acquisteranno solo un’opera d’arte digitale, ma potranno entrare all’interno di un nuovo programma di membership attraverso il quale accedere a scontistiche dedicate e usufruibili attraverso l’app di Telepass.

In alternativa gli Nft di Telepass potranno essere usati come strumenti di investimento (“collectibles”) ed essere rivenduti, in futuro, all’interno dei secondary marketplace (es. OpenSea, Rarible).

Per la prima volta sul mercato digitale, Telepass offrirà dunque, sia ai clienti attuali sia prospettici, 1.000 Nft, sviluppati con token ERC-1155, con tirature limitate e collegati a cinque macro-categorie di servizi: carburante, ricarica elettrica, skipass, lavaggio auto, e mobilità condivisa (sharing).

Per acquistarli, l’utente dovrà accedere ad un portale dedicato, autenticarsi attraverso un wallet personale (es. Metamask, Coinbase Wallet) e possedere la criptovaluta Ethereum (ETH), la blockchain prescelta per l’intero progetto.

“Gli Nft aprono la possibilità di rivoluzionare il concetto di loyalty nella mobilità permettendo agli operatori di questo settore sia di condividere i propri utenti sia, al contempo, di risolvere i relativi problemi di privacy. In prospettiva, inoltre, potrebbe essere creato un ponte tra la mobilità reale e quella del metaverso, oltre il Web3", ha commentato Gabriele Benedetto, amministratore delegato di Telepass. “Siamo la più grande community italiana di persone in mobilità, con 4 milioni di clienti già completamente digitalizzati e che dal 1990 gestisce oltre 1.5 miliardi di transazioni di micropagamenti. Siamo quindi l’azienda perfetta per customer base e capacità di beta testing per un progetto innovativo come questo, aperto a tutti gli operatori della mobilità”.