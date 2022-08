eToro, il Bitcoin torna a essere la valuta più gettonata dagli investitori

Bitcoin torna ad essere il criptoasset più diffuso sulla piattaforma eToro a livello globale, scalzando, per la prima volta nel 2022, il token della piattaforma blockchain pubblica Cardano.

Nonostante un mercato alquanto altalenante da inizio anno, il numero di utenti di eToro che detengono la principale criptovaluta mondiale è aumentato del 9% nel secondo trimestre.

Le posizioni aperte su Cardano sono diminuite sensibilmente, meno dell'1%, lasciandolo al secondo posto nella classifica criptoasset più detenuti.

All’interno della Top 10, Ether (+3%) e XRP (+0,1%) hanno registrato un aumento delle posizioni, mentre le rimanenti hanno riportato un calo. Analoga la situazione tra gli utenti in Italia, dove Bitcoin, Cardano ed Ethereum rafforzano la propria leadership.

Consolida la popolarità anche Decentraland (Mana), passata in un anno dalla 21a alla 10a posizione a livello globale, l’ottava in Italia. Decentraland è una piattaforma blockchain di realtà virtuale che mira a consentire agli utenti di acquistare, costruire e monetizzare applicazioni nel metaverso.

Gabriel Debach, Italian market analyst di eToro, ha commentato: "Non si può nascondere il fatto che il mercato delle criptovalute abbia avuto un periodo difficile nell'ultimo trimestre. Tuttavia, gli investitori di eToro stanno dimostrando la loro resilienza, mantenendo la fiducia nelle criptovalute con il patrimonio e la capitalizzazione di mercato maggiori, come bitcoin ed ether. L'ascesa di Decentraland dimostra inoltre che gli investitori vedono ancora il valore a lungo termine di altri progetti più orientati al futuro, in particolare quando si tratta del metaverso".

Se si considerano i criptoasset che hanno registrato i maggiori aumenti di detentori nel secondo trimestre, l'elenco è dominato da progetti più recenti come HederaHashgraph e Storj, e da nuovi operatori di alto profilo come Avalanche e ApeCoin. La piattaforma blockchain DeFiFantom ha registrato un aumento del 153% delle posizioni aperte, mentre Gala è salita del 109% e Avalanche dell'87%. Tutte le 10 posizioni aperte in più rapida crescita sulla piattaforma di eToro rappresentano token inseriti nel primo trimestre 2022.

All'estremo opposto, tra i cripto asset con i maggiori cali nelle posizioni aperte troviamo Chiliz (-4%), Tron (-3%) e Eos (-3%). Nel complesso, tuttavia, gli investitori sono ancora nettamente positivi sul mercato delle criptovalute. Il numero di criptoasset che hanno registrato un aumento delle posizioni aperte è stato di 34 contro i 24 che hanno registrato una diminuzione.