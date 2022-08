BlackRock sigla un’alleanza con Coinbase

Coinbase ha stretto una partnership con BlackRock per offrire un nuovo accesso alle criptovalute per gli investitori istituzionali.

Entrando nei dettagli l’exchange di criptovalute Coinbase fornirà ai clienti istituzionali di Aladdin – la piattaforma di gestione degli investimenti end-to-end di BlackRock- - l’accesso diretto alle criptovalute ( a partire in un primo momento solo sul Bitcoin) facendo leva sulla connettività con Coinbase Prime che fornirà funzionalità di trading, custodia, prime brokerage e reporting sulle criptovalute.

Si tratta di una piattaforma completamente integrata costruita appositamente per le istituzioni per supportare l’intero ciclo di vita delle transazioni, tra cui l’esecuzione avanzata delle transazioni in agenzia multi-venue per 200 asset, la custodia per oltre 300 asset, il finanziamento prime, l’infrastruttura di staking, i dati e le analisi e la reportistica.

“I nostri clienti istituzionali sono sempre più interessati a esporsi ai mercati degli asset digitali e si concentrano su come gestire in modo efficiente il ciclo di vita operativo di questi asset”, ha dichiarato Joseph Chalom, global head of strategic ecosystem partnerships di BlackRock. “Questa connettività con Aladdin consentirà ai clienti di gestire la loro esposizione su bitcoin direttamente nei loro flussi di gestione del portafoglio e trading esistenti, per una visibilità del rischio dell’intero portafoglio su tutte le asset class.”