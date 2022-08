21Shares si prepara a crescere in Europa e in Medio Oriente

21Shares si prepara a crescere in Europa e Medio Oriente con l’inserimento di tre nuove figure manageriali: Sherif El-Haddad, Head of Middle East; Marina Baudéan, Head of France and BeLux e Oliver Schäfer, head of Germany.

Commentando l’espansione e le nuove nomine della società, Isabell Moessler, head of distribution per l’area Emea di 21Shares, ha dichiarato: “Siamo davvero lieti di accogliere Sherif, Marina e Oliver nel nostro team in così rapida espansione. La loro esperienza ci permetterà di accrescere ancora di più il nostro standing nei nostri mercati core europei e anche di avviare il nostro ingresso in Medio Oriente.”

Sherif El-Haddad, ricoprirà il ruolo di head of Middle East, con sede a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, dove si occuperà anche di portare avanti l’espansione di 21Shares in questo mercato. Precedentemente ha ricoperto il ruolo di head of asset management presso Al Mal Capital e, prima ancora, di managing partner presso Pearl Capital Management. Infine, ha diretto il comparto asset management di EFG Hermes per oltre 13 anni. Circa la sua nomina, ha commentato: “Dopo la Svizzera, dove 21Shares ha sede, Dubai è uno dei mercati più favorevoli è vivaci per i business attivi nelle criptovalute e nella tecnologia blockchain. Sono orgoglioso di poter supportare la società nel suo percorso di crescita, attraverso la sua espansione in Medio Oriente.”

Il ruolo di head of France, Belgium & Luxembourg sarà coperto da Marina Baudéan.

La sua carriera è iniziata nel 2000 presso Tradeweb – piattaforma elettronica di trading – dalla quale è passata poi a Barclays, dove è rimasta per più di 15 anni.

Infine, Oliver Schäfer sarà il nuovo head of Germany e si occuperà di espandere e sviluppare ulteriormente il business e le vendite di 21Shares nella regione. Prima di entrare a far parte della società, infatti, ha lavorato per oltre 15 anni presso JP Morgan e prima ancora ha ricoperto ruoli nel private banking e nel brokeraggio presso la SEB Bank.