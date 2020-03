La Bce è debole per volere tedesco, e non c'è più Draghi a sostenerla I valori delle società quotate nelle Borse sono a livello ridicoli. Lo spread si allarga. I mercati non prendono minimamente sul serio il segnale di sostegno giunto dalla Banca centrale europea. La forza del "Whatever it takes" di Mario Draghi è un lontano ricordo. I soldi così promessi chissà se e quando arriveranno alle famiglie e alle imprese. Eppure è ovvio: bisogna fare interventi di sollievo immediato, ed è giusto citare l'esempio di Banca Mediolanum, che anticipa gli stipendi ai suoi.