Una sintesi completa è impossibile, di tutte le misure del maxidecreto. Ma i capitoli chiave sono chiari.

1) Abbuono dell’Irap e rinvio dei pagamenti fiscali a settembre

E’ una misura estesa a tutte le imprese con ricavi fino a 250 milioni di euro. Il temuto saldo-acconto che a metà anno stronca le casse delle aziende slitta. La cosa “costa” al momento 4 miliardi, e vale anche per chi non ha perso quattrini. Sia chiaro: quelle tasse non le pagheremo più. Perciò si chiama ”abbuono”. E’ la mossa più consistente e più diretta. Solo posticipato al prossimo 16 settembre, inoltre, il pagamento di ritenute, iva e contributi previdenziali, atti di accertamento, cartelle esattoriali.

2) Sedicimila nuove assunzioni nella scuola

Sono sedicimila famiglie felice, perché in ciascuna di esse un componente troverà lavoro nella scuola, per un costo erariale di 1,5 miliardi.

3) Un buono per le vacanze e sero Imu per gli alberghi

Circa 2,5 miliardi e mezzo per aiutare il turismo, cancellando la rata Imu di giugno agli alberghi ed elargendo un incentivo per andare in vacanza in Italia (500 euro a famiglia) per chi ha un Isee 2019 entro i 50 mila euro.

4) Per le terapie intensive 1,4 miliardi

Al capitolo sanità il decretone destina 3,25 miliardi: per fare 3.500 nuovi posti letto in terapia intensiva e 4.200 nelle semi-intensive. Verranno assunti 9.600 infermieri con il potenziamento dell’assistenza territoriale, con altri 1,2 miliardi. Azzerata l’iva sulle mascherine.

5) Cassa integrazione, altri 10 miliardi per 9 settimane

6) Bonus per gli autonomi anche a maggio, per 4.5 miliardi.

Sì ai bonus da 800 euro per le partite Iva e per i collaboratori e quelli per gli autonomi fino a 1.000 euro per chi dimostra di avere avuto perdite di fatturato fino al 33%. Esteso il bonus fino a 600 euro per colf e badanti.

7) Decreto-finestre per l’ecologia

Sgravio fiscale del 110% per l’efficienza energetica degli edifici: praicamente potremo fare gratis interventi di riqualificazione energetica e antisismici sugli immobili.Recupero fiscale in 5 quote annuali di importo uguale da detrarre al momento di compilare la dichiarazione dei redditi. Ma si potrà cedere il valore alla ditta appaltatrice dei lavori e insomma pagare poco o niente.

8) Finalmente il “fondo perduto” alle aziende

Per le aziende in difficoltà che nel 2019 hanno fatturato non più di 5 milioni, aiuti diretti dell’Agenzia delle Entrate (e da oggi delle uscite) da 1000 a 62 mila euro: ma solo se ad aprile 2020 dimostreranno di aver perso almeno un terzo del fatturato fatto nello stesso mese dell’anno scorso.

9) Mai più clausole Iva per far quadrare i conti

10) Affitti e bollette delle Pmi, credito d’imposta del 60%

11) Contributo per bici e monopattino entro i 500 euro e per il 70% della spesa sostenuta

12) Reddito d’emergenza

Passa il cavallo di battaglia dei Cinquestelle per chi non ha altri sostegni e ha un reddito basso con Isee fino a 15 mila euro: a quanto si capisce il bonus dovrebbe valere due mesi, tra i 400 euro per i singoli e gli 800 per nucleo familiare.

13) Pacchetto famiglia per chi ha figli sotto i 14 anni

Arriva il bonus babysitter doppio a 1.200 euro per figli fino a 12 anni e la possibilità di lavorare in smartworking “di diritto”.