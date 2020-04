Pimco integra la divisione Ucits Etf europea all'interno della sua piattaforma Etf globale della società. Si conclude, così, l'accordo tra la società di gestione di investimenti obbligazionari e l'asset manager Invesco per la distribuzione in Europa degli exchange traded fund. La partnership decadrà a partire dal 12 giugno 2020. Le due società hanno lavorato a stretto contatto per definire e implementare un processo di transizione senza soluzione di continuità e garantiscono che la collaborazione proseguirà per l'intero periodo necessario al passaggio di consegne.

La decisione punta a promuovere l'espansione strategica della società nel settore europeo dei fondi passivi e indicizzati, dove conta un'attività pari a 8,5 miliardi di dollari (al 31 marzo 2020). A livello globale, l'azienda gestisce un patrimonio di oltre 29 miliardi di Dollari in ETF (strategie obbligazionarie e azionarie smart beta) ed è uno dei principali fornitori al mondo di Etf obbligazionari a gestione attiva.

"L'integrazione del ramo Ucits Etf europeo con la nostra piattaforma globale ci consentirà di continuare ad offrire ai clienti attuali e potenziali soluzioni ottimali nel campo degli Etf obbligazionari in tutta la regione Emea", commenta Craig Dawson, managing director e responsabile Emea della società.

L'assorbimento non comporterà modifiche alla gestione di portafoglio, alla strategia di investimento e alla struttura commissionale di ciascun Etf. La distribuzione e i servizi relativi ai prodotti interessati torneranno ad essere gestiti direttamente da Pimco, con un cambio di denominazione che rispecchierà il nuovo modello di distribuzione esclusivamente proprietario a partire dal 12 giugno 2020. Le soluzioni Ucits Etf dell'azienda sono disponibili per gli investitori in numerosi paesi, principalmente in Europa, Medio Oriente e Africa, oltreché in America Latina e nella regione Asia-Pacifico.

"La nostra gamma consolidata di Etf affianca e completa la serie di fondi Ucits che offriamo in Europa, consentendo ai clienti di accedere alla gestione obbligazionaria attiva di Pimco tramite il veicolo d'investimento che meglio si adatta alle loro esigenze", aggiunge il managing director e responsabile del global wealth management per la regione, Ryan Blute.