Vontobel quota nuovi certificati su farmaceutica, servizi e elettrico

Vontobel ha quotato sul Sedex un nuovo memory cash collect express su basket biotech pharma, due nuovi memory cash collect sul settore delle auto elettriche e un memory cash collect express su basket utility europee/energy.

I nuovi memory cash collect express presentano barriere a scadenza altamente protettive, fino al 50%, hanno possibilità di rimborso anticipato e sono dotati di effetto Memoria, cioè se in una qualsiasi data di valutazione precedente non si verifica la condizione di pagamento, il premio non va perso ma conservato in memoria e pagato la successiva data in cui, invece, tale condizione di pagamento si verifica.

Il memory cash collect certificate su basket composto da Gilead Sciences, Intuitive Surgical e Moderna (DE000VP9AWU8) presenta barriera premio step-down - ovvero decrescente nel tempo, dal 70% al 50%, caratteristica che rende più semplice il verificarsi della condizione per il premio - barriera di protezione del capitale al 50% e premi condizionati semestrali di 10 euro, per un rendimento annualizzato del 20%.

Sul tema auto elettriche due nuovi prodotti: il memory cash collect su Tesla (DE000VP9D143), con barriera premio e capitale al 50% offre un premio condizionato semestrale di 6,25 euro (12,5% p.a.), mentre il Memory Cash Collect su Tesla e Nio (DE000VP9FFY4) sempre con barriera premio e capitale al 50% offre un premio semestrale di 16,50 euro (33% p.a.).

Il memory cash collect sulle utilities europee Eni, E.on, Engie, Iberdrola (DE000VP8JC81) punta su sottostanti che beneficeranno del Green Deal europeo, presenta barriera premio e capitale al 65%, e offre un premio semestrale di 5 euro (10% p.a.).

“In un periodo così particolare, con così tante incertezze a permeare non solo i mercati ma anche la vita di tutti i giorni, si sente la necessità di puntare sui settori che hanno sovraperformato in una delle fasi storiche più difficili per i mercati", dice Francesca Fossatelli, responsabile flow products development dei certificati e covered warrant per l'Italia di Vontobel. "Questi nuovi certificati consentono un’esposizione a società, appartenenti al mondo del pharma – biotech, dell’energia e delle auto elettriche, che si sono mostrate solide e che anche durante la pandemia hanno continuato a crescere. Non in ultimo, i certificati dedicati al business delle auto elettriche consentono di puntare su aziende che coniugano la grande innovazione tecnologica a tematiche green, diventate sempre più importanti a seguito del diffondersi della pandemia”.