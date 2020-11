Exane Derivates lancia due Crescendo rendimento memory low strike

Exane Derivatives lancia 2 nuovi certificati Crescendo rendimento memory low strike caratterizzati da cedole condizionate mensili con effetto memoria, possibilità di rimborso anticipato automatico mensile e barriere di protezione europee con effetto low strike.

Con questa nuova gamma, Exane Derivatives vuole venire incontro all’esigenza degli investitori di avere prodotti che tutelino maggiormente il capitale in caso le barriere europee di protezione a scadenza fossero oltrepassate grazie all’effetto low strike.

In questo caso infatti, l’effetto low strike permette di attenuare le eventuali perdite attraverso un rimborso legato alla performance del peggior sottostante (espressa in percentuale rispetto al livello iniziale) divisa per la Barriera Europea Protezione del Capitale; in altre parole il rimborso finale, in caso di barriera violata a scadenza sara’ commisurato al livello barriera e non al livello iniziale come normalmente avviene nei prodotti in cui l’effetto Low Strike (o airbag) non è presente.

Questo si traduce, per un prodotto con barriere di protezione poste al 60%, in un rimborso finale significativamente maggiore rispetto a quello di un tradizionale Crescendo Rendimento Memory.

La maggiore protezione del capitale lascia comunque spazio a buoni livelli di rendimento. La nuova gamma prevede infatti Cedole Condizionate Mensili con rendimenti del 9,00% e 9,60% annualizzato a seconda delle soluzioni. Entrambi i nuovi prodotti comprendono Barriere Europee per la protezione del capitale poste al 60% dei livelli iniziali e possibilità di Rimborso Anticipato Mensile a partire dal 6° mese di vita del prodotto.

“Data l’alta incertezza che i mercati stanno vivendo, il maggiore margine di protezione del capitale offerto dai prodotti Low Strike va incontro alle richieste degli investitori”, commenta Carlo Ceriani (in foto), cross asset investment solutions sales di Exane Derivatives.

“Exane Derivatives si è da sempre impegnata nell’offrire soluzioni innovative per venire incontro alle volubili circostanze di mercato che caratterizzano questo periodo", prosegue. "In questo momento storico, abbiamo pensato di dar spazio a prodotti con una maggiore protezione del capitale senza tuttavia trascurare il rendimento".

"Per questo motivo, abbiamo reintrodotto il popolare effetto Low Strike che, rispetto ai tradizionali Crescendo Rendimento, permette di attutire l’eventuale perdita in caso di scenario negativo. Ipotizzando barriere al 60% e performance finale del sottostante peggiore a -50%, l’investitore realizzerà una perdita soltanto del 16,67% grazie all’Effetto Low Strike. Il rimborso del certificato sarà infatti pari a 50% / 60% x 1000 euro = 833,33 euro contro i 500 nel caso in cui l’effetto fosse assente”, conclude Ceriani.