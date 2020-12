Spectrum Markets entra in Assosim

Spectrum Markets, il mercato europeo per i certificates, annuncia oggi la sua entrata in veste di associata in Assosim, l’Associazione italiana intermediari mercati finanziari.

Christophe Grosset, sales executive per Italia e Francia di Spectrum Markets, dichiara: “Siamo onorati di poterci unire ad Assosim e di avere la possibilità di essere più vicini all’industria nel mercato italiano. Spectrum Markets è desiderosa di cooperare con le più importanti realtà operative in Italia per contribuire attivamente nello sviluppo e nella promozione dell’innovazione nel segmento dei certificates”.

Gianluigi Gugliotta, segretario generale Assosim, afferma: "Siamo onorati di dare il benvenuto a Spectrum Markets tra i nostri membri. Siamo certi che contribuirà al dialogo tra gli operatori del mercato, trasmettendo il punto di vista di una sede di negoziazione specializzata in derivati cartolarizzati".

Spectrum Markets è il mercato pan-europeo dove gli investitori al dettaglio possono scambiare certificates attraverso i loro broker. Dal suo lancio, i prodotti sono disponibili nei seguenti paesi: Germania, Francia, Italia, Spagna, Svezia, Norvegia, Paesi Bassi, Irlanda e Belgio.