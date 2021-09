Intesa Sanpaolo lancia 32 certificati bonus cap barriera continua end of day

Da oggi 30 settembre 2021 entrano in quotazione direttamente sul mercato SeDeX di Borsa Italiana 32 nuovi certificati Bonus Cap Barriera Continua End Of Day di Intesa Sanpaolo, su azioni italiane e internazionali. Si tratta di un payoff nuovo emesso da Intesa Sanpaolo: l’obiettivo è quello di trarre beneficio dall’andamento dell’attività sottostante durante tutta la vita del certificato, in caso di stabilità, rialzi e ribassi (entro un determinato livello, il livello barriera). In particolare, a scadenza i nuovi certificati Bonus Cap Barriera Continua End Of Day prevedono il pagamento di un importo, il Bonus, se il valore di chiusura registrato dall’attività sottostante, per ogni giorno di vita del certificato, non è mai risultato essere inferiore al livello barriera. Inoltre, la nuova serie di certificati consente all’investitore di scegliere tra 3 scadenze disponibili (6 mesi, 12 mesi e 15 mesi) e diversi livelli barriera.