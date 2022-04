Bitcoin e oro a braccetto in un unico Etp

E’ stato quotato oggi su Six Swiss Exchange, il primo etp al mondo che combina bitcoin e oro.

A lanciare 21Shares ByteTree Bold etp è 21Shares, società con sede a Zurigo, specializzata negli etp sulle criptovalute.

L’indice è stato sviluppato in collaborazione con ByteTree asset management, un provider specializzato e gestore di strategie di investimento alternative del Regno Unito. L’obiettivo d’investimento principale di Bold è quello di fornire protezione contro l’inflazione attraverso un’esposizione ottimizzata a bitcoin e oro, rettificata in base al rischio e con attività ponderate in modo inverso rispetto a quest’ultimo.

Replica un nuovo indice benchmark comprendente bitcoin e oro tramite ribilanciamento mensile. La ponderazione al lancio è per il 18,5% per il primo e per l’81,5% per il secondo.

Commentando il lancio del prodotto, Hany Rashwan, ceo e cofondatore di 21Shares, ha dichiarato: “Questo prodotto ibrido combina il valore tradizionale dell’oro con i promettenti tassi di rendimento del bitcoin. Con Bold, stiamo entrando in un territorio completamente nuovo e dimostriamo ancora una volta lo spirito pionieristico di 21Shares nel settore in continua evoluzione delle criptovalute”.

Charlie Erith, ceo di ByteTree asset management, ha aggiunto: “La strategia d’investimento Bold è un approccio unico alla fusione di un asset digitale ad alto rendimento con una tradizionale riserva di valore, con una bassa correlazione con azioni e obbligazioni. L’oro ha storicamente garantito la protezione del portafoglio in contesti inflazionistici, mentre il bitcoin presenta una crescente adozione da parte degli investitori come asset class distinta e riserva di valore. In un periodo di aumento dell’inflazione strutturale e forte rischio geopolitico, riteniamo che questa possa agire come un importante fattore di diversificazione del rischio e del rendimento in un portafoglio equilibrato”.