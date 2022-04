Equita entra in Spectrum Markets

Spectrum Markets, il mercato paneuropeo dei certificati, ha rafforzato la sua presenza europea con l’adesione di Equita – una delle principali investment bank indipendenti e tra i primi player nelle attività di market making e di specialist in Italia – come membro diretto della sede di negoziazione.

L’investment bank, tramite i suoi servizi di intermediazione, potrà così fornire ai propri clienti istituzionali e al network di investitori retail delle istituzioni bancarie clienti di Equita accesso a Spectrum Markets e ai certificati quotati su tale mercato. Equita potrà quindi aumentare la liquidità dei certificati quotati su Spectrum Markets e offrire il servizio di market making a livello paneuropeo su strumenti locali di emittenti che hanno accesso alla trading venue.

"Siamo molto lieti di accogliere Equita come membro di Spectrum. Questa partnership permetterà a Equita di ampliare l‘offerta e ai suoi clienti di beneficiare dell’accesso a una sede di negoziazione paneuropea come Spectrum Markets, offrendo così ulteriori strumenti per soddisfare la crescente domanda europea di certificati, in un momento in cui proliferano soluzioni flessibili e innovative per gli investimenti retail", spiega Nicky Maan, ceo Spectrum Markets.

"L'innovazione è da sempre al centro della nostra strategia. Questa è importante, oggi più che mai, se consideriamo che i mercati finanziari si stanno evolvendo a un ritmo estremamente rapido, soprattutto quando si tratta di offrire servizi di qualità e strumenti agli investitori così come agli emittenti", dichiara Gennaro Vicidomini, deputy head of proprietary trading di Equita.

“Questa nuova partnership con Spectrum sul trading di certificati e sul potenziamento dei nostri servizi di market making è in linea con la strategia di diversificazione che abbiamo annunciato con il nostro nuovo business plan al 2024. Il nostro obiettivo rimane continuare ad assistere i nostri clienti con un'offerta di prodotti sempre più completa ed innovativa", aggiunge Cristiano Rho, co-head global markets di Equita.