Fida Rating: il gas è re dei listini

In questo primo trimestre dell’anno, le materie prime sono chiamate a interpretare un ruolo di primo piano sui mercati finanziari. Nonostante la tendenza fosse già emersa nel 2021, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina si è verificata un’accelerazione.

Secondo l’ultimo Fida Rating Analysis, la periodica analisi sul mercato del risparmio gestito in Italia, il mese di marzo vede in testa alla classifica dei Top 10 Etf che investono in commodities WisdomTree Natural Gas 3x Daily Leveraged con una performance a un mese del 157,28%. La performance da inizio anno è del 347,02% e all’anno è di 428,81 per cento.

A poca distanza, al secondo posto si colloca SG Etc Natural Gas +3x Daily Lev Collateral Etc con il 157,09% a un mese ma con una crescita rispetto a inizio anno del 307,44% e di ben il 355,25% sull’anno.

Terza piazza per SG Etc Natural Gas +3x Daily Leveraged Collateral con 156,97% sul mese e 307,48% da inizio anno (e del 354,63% rispetto alla performance a un anno). Anche i replicanti sul nickel hanno performance positive ma occorre scendere lungo la classifica per individuarli: il WisdomTree Nickel si posiziona all’ottavo posto con una performance a un mese del 40,15%.