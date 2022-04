Al via il primo Etf che premia il riciclo e la decarbonizzazione

D’ora in poi sarà possibile investire sulla decarbonizzazione e il riciclo attraverso una gestione passiva dedicata. A lanciarla è WisdomTree che ha ampliato la propria gamma di prodotti disponibili sull’azionario tematico con WisdomTree Recycling Decarbonisation Ucits etf (Wrcy).

Quotato i su London Stock Exchange, BörseXetra e Borsa Italiana, il Wrcy intende replicare il prezzo e la performance del rendimento, al lordo di commissioni e spese, del Tortoise Recycling Decarbonization Ucits index e ha un Ter dello 0,45%.

L’indice è progettato per replicare la performance di società globali che soddisfano i criteri esg di WisdomTree e che operano nel settore delle tecnologie di termovalorizzazione e riciclo nell’ambito del megatrend globale della decarbonizzazione.

Le società che costituiscono l’indice vengono selezionate e ponderate in base all’esposizione dei propri ricavi ai temi della sostenibilità e allo stato delle segnalazioni in materia di emissioni di carbonio. Alle imprese che riportano emissioni di carbonio negative vengono attribuite ponderazioni pari al doppio rispetto alle aziende con emissioni positive o che non hanno adottato alcun processo di segnalazione.

Per mettere a punto il nuovo etf WisdomTree ha sfruttato le intuizioni di Tortoise Ecofin, un’azienda esperta in sostenibilità e specializzata nel settore delle infrastrutture dell’energia. Tortoise Ecofin, fondata nel 2002, vanta un'esperienza consolidata in settori tra cui energy & power infrastructure, climate action, water & environment e social impact. Al 28 febbraio Tortoise Ecofin aveva registrato 9,5 miliardi di dollari di asset in gestione.

Alexis Marinof, head of Europe di WisdomTree, ha aggiunto: “Wrcy è il primo etf al mondo incentrato esclusivamente sul riciclo e la decarbonizzazione. Rappresenta un grande passo in avanti per il settore, poiché gli etf tematici continuano ad attirare l’interesse degli investitori europei alla ricerca di opportunità di crescita dilungo periodo. Il nostro approccio al lancio di etf tematici si avvale delle conoscenze approfondite del mercato che solo esperti del settore specializzati come Tortoise Ecofin possono fornire. Gli investitori desiderano un’esposizione pura quando investono in temi alla base di megatrend strutturali ed è ciò che offriamo attraverso la nostra suite di etf tematici”