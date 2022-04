Da Hsbc Am due nuovi etf climate Paris-aligned

Hsbc asset management rafforza la gamma di etf azionari Paris-aligned benchmark (Pab) con il lancio su Borsa Italiana di due nuovi prodotti ( che vanno a sommarsi ai quattro già esistenti): Hsbc Msci emerging markets climate Paris aligned Ucits etf e Hsbc Msci Ac Asia Pacific Ex-Japan climate Paris aligned Ucits etf.

I nuovi etf, classificati art.9 ai sensi della Sfdr, sono stati sviluppati per gli investitori che cercano di integrare le soluzioni net zero nei loro portafogli di investimento. Entrambi i fondi guardano alle prospettive di decarbonizzazione dell’economia e guardano alle aziende che sono allineate all'obiettivo di contenere l'aumento delle temperature entro 1,5 gradi. I nuovi fondi seguono rispettivamente l'indice di riferimento Msci emerging markets climate Paris aligned e l'indice di riferimento Msci Ac Asia Pacific ex Japan Climate Paris aligned. Questi indici superano i criteri minimi richiesti dagli accordi sul clima di Parigi ed hanno l’obiettivo di valutare le aziende con un'alta percentuale di “green revenue”, ovvero le aziende che stanno proponendo soluzioni di decarbonizzazione credibili e quelle esposte a un rischio climatico inferiore.

Stefano Caleffi, head of southern Europe etf sales, Hsbc Asset management, ha così commentato il lancio dei due nuovi etf: “La nostra priorità è supportare i nostri clienti a migliorare l’impatto sociale e ambientale dei loro portafogli. Con questi due nuovi etf, lanciati sulla Borsa Italiana, siamo lieti di fornire agli investitori italiani un set di prodotti Paris-aligned. Con il lancio di questi prodotti concretizziamo il nostro impegno nella lotta al cambiamento climatico, attraverso prodotti di investimento sempre più sostenibili”.