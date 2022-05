Da IG Europe i primi turbo al mondo su bitcoin e ethereum

Sono già disponibili su Spectrum i primi certificati Turbo al mondo su due criptovalute, bitcoin e ethereum.

A lanciarli per la prima volta è Ig Europe (Ige), la divisione europea di Ig Group, che consente così agli investitori di ottenere un’esposizione alle criptovalute potendo contare sui vantaggi tipici dei prodotti quotati tra cui contrattazioni in un ambiente regolamentato e trasparenza dei prezzi.

I nuovi certificati, disponibili su Spectrum per i trader in Germania, Francia, Italia, Svezia, Norvegia, Spagna e Paesi Bassi sono gli unici turbo ad essere accessibili agli scambi 24 ore su 24.

“Per noi di Ig, supportare i nostri clienti e offrire loro prodotti all’avanguardia è alla base di ciò che facciamo. Grazie alla nostra esperienza lunga quasi 50 anni nel trading, la nostra capacità di costruire una customer experience personalizzata e modellabile in base alle diverse esigenze di trading rappresenta sempre più un fattore chiave di differenziazione. Offrire l'accesso ai certificati turbo sulle criptovalute tramite Spectrum è un ulteriore passo in avanti per completare l’offerta della gamma di prodotti disponibili nell’universo dei certificati”, ha affermato Alessandro Capuano, head of product di Ig Europe.

“Per la prima volta delle criptovalute sono disponibili tramite certificati Turbo. Con questo lancio, che ci permette di essere i primi a livello mondiale ad offrire ai nostri clienti l’esposizione su bitcoin ed ethereum tramite questa tipologia di strumenti, Ig si riconferma leader di mercato, forte non solo della sua expertise consolidata, ma anche del suo costante impegno nell’innovare e arricchire la propria offerta, per garantire quanta più diversificazione ai propri clienti. Grazie ai nostri nuovi certificati su bitcoin ed ethereum siamo in grado di offrire ai nostri clienti un accesso sicuro e trasparente su questa nuova asset class, sempre più oggetto di interesse da parte dei trader”, ha dichiarato Fabio De Cillis, country manager di Ig Italia.