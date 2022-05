Da BlackRock nuovi etf sostenibili targati iShares

L’offerta sostenibile di etf iShares di BlackRock, disponibile su Borsa Italiana -parte del Gruppo Euronext-, si amplia ulteriormente con la quotazione di cinque nuovi prodotti della gamma “iShares esg Enhanced”.

I fondi soddisfano i requisiti del Climate Transition Benchmark (CTB) dell'Ue e sono progettati per gli investitori che cercano attivamente di migliorare i punteggi esg dei loro portafogli, pur mantenendo gli obiettivi di tracking error rispetto agli indici non esg, attraverso esposizioni che, tramite esclusioni più stringenti, sostengono la transizione climatica.

I cinque nuovi prodotti che replicano gli indici azionari “Msci esg Enhanced Focus” su diverse geografie (globale, europeo, mercati emergenti, giapponese e mercati sviluppati, all'interno dell'Unione economica e monetaria europea- Uem), sono stati recentemente aggiornati per soddisfare il requisito del Climate Transition Benchmark (Ctb) definito dall'Unione europea, anche attraverso l’introduzione di nuove esclusioni, tra cui le armi convenzionali, unitamente alle società con esposizione a armi controverse e nucleari, armi da fuoco civili, tabacco, carbone termico e sabbie bituminose, oltre a società implicate nella violazione dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite. In particolare, questi fondi sono ottimizzati per ridurre rispetto al benchmark l'intensità delle emissioni di carbonio e altri gas serra (Ghg) del 30% e una decarbonizzazione del 7% su base annua.

Le nuove quotazioni si aggiungono a quella più recente, avvenuta nel dicembre dello scorso anno, del fondo con la medesima strategia esg sull’azionario statunitense, completando cosí la gamma “iShares esg Enhanced” su Borsa Italiana. Ad oggi, la gamma di prodotti sostenibili di iShares disponibili su Borsa annovera 32 etf, su un totale di 164 soluzioni indicizzate.

Luca Giorgi, head of iShares and wealth di BlackRock Italia, ha così commentato: “Con queste nuove quotazioni, BlackRock consolida l’impegno e la propria posizione nel mondo degli investimenti sostenibili offrendo a tutti gli investitori italiani un numero crescente di building blocks in risposta alle rapide e continue evoluzioni del mercato, sia con obiettivi volti alla transizione sostenibile dei portafogli, sia in ottica di asset allocation”.