Vontobel mette l'airbag ai nuovi certificati

Da Vontobel sei nuovi certificati con "airbag". I nuovi Memory Cash Collect con airbag presentano barriera a scadenza al 60%, premi con frequenza mensile tra lo 0,65% e l’1,05% con effetto memoria, rendimenti annui tra il 7,80% e il 12,60% e possibilità di autocall a partire dal sesto mese, con livello autocall decrescente dal 100% all’80% (5% a semestre). I nuovi Cash Collect sono strutturati su basket worst-of composti da quattro titoli appartenenti ai settori: automotive, banche, assicurazioni, petrolio, tecnologia ed energia e con opzione “quanto” in caso di sottostanti quotati in valuta diversa, caratteristica che annulla il rischio di cambio.



L’effetto airbag consente di ridurre le perdite se il peggior sottostante a scadenza è inferiore alla barriera, grazie a uno strike inferiore al 100% del prezzo di riferimento iniziale. Di volta in volta, pertanto, la perdita del certificato si calcola moltiplicando l’Importo nominale di 100 euro per il quoziente tra il prezzo del sottostante e lo strike. Essendo lo strike inferiore al prezzo di riferimento iniziale, le perdite saranno ridotte dall’effetto airbag. Tutti i Memory Cash Collect con airbag di questa nuova emissione consentono non solo di proteggere integralmente il capitale fino a discese del 40% dei titoli presenti all’interno dei rispettivi basket worst-of, ma anche di attenuare le perdite in caso di rottura della barriera, in virtù dello strike fissato al 60% del prezzo di riferimento iniziale e del conseguente fattore Airbag di 1,67.



Gli scenari alle date di valutazione intermedie sono tre:



Se tutti i sottostanti sono pari o superiori al livello Autocall, il prodotto si estingue anticipatamente e l'investitore riceve il valore nominale (100 euro), oltre al premio del periodo e agli eventuali premi in memoria.



Se tutti i sottostanti sono pari o superiori alla soglia bonus, l'investitore riceve il premio del periodo e gli eventuali premi in memoria, e l'investimento prosegue.



Se almeno uno dei sottostanti si trova al di sotto della soglia bonus, l'investitore non riceve il premio, che viene conservato in memoria, e l'investimento prosegue.



Gli scenari a scadenza sono due:



Se tutti i sottostanti sono pari o superiori alla barriera, l'investitore riceve il valore nominale (100 euro), oltre al premio del periodo e agli eventuali premi in memoria.



Se almeno uno dei sottostanti è al di sotto della barriera a scadenza, l'investitore riceve un importo commisurato alla performance negativa del sottostante che ha registrato la peggiore performance moltiplicata per il fattore Airbag, che consente pertanto di attutire la perdita.