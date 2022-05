IG amplia la gamma di Turbo24

IG Europe ha reso disponibili sulla piattaforma proprietaria Spectrum Markets una nuova serie di certificati Turbo24 sulle azioni di alcuni dei best performer del 2021 e sugli indici Hang Seng, Nikkei 225 ed Eurostoxx 50.

La quotazione comprende 18 nuovi Turbo24 che permettono di investire su colossi dell’economia globale, che vanno dalle principali società farmaceutiche al gigante americano delle criptovalute, passando per i principali listini dell'Asia e dell'Europa.

IG, presente in oltre 15 Paesi, consente ai clienti retail di fare trading con zero commissioni su tutte le asset class che compongono l’offerta.

La piattaforma comprende una nuova funzione di stop loss per chiudere automaticamente le posizioni in aggiunta al livello di knock-out già integrato per quanto riguarda le operazioni con i certificati Turbo24.

Fabio De Cillis, country manager per l’Italia di IG, ha dichiarato: “Il 2021 è stato un anno vincente per i mercati azionari. Già da tempo noi di IG abbiamo intercettato il crescente interesse da parte degli investitori retail per queste asset class, e abbiamo così sviluppato delle soluzioni innovative che permettono ai nostri utenti di prendere posizione tramite i nostri Turbo24sulle società e sugli indici più dirompenti disponibili. Puntiamo ad ampliare sempre di più la nostra offerta sui principali indici, valute, materie prime, criptovalute e titoli azionari per rispondere ai bisogni dei nostri clienti con un approccio che permetta loro di vivere un’esperienza d’investimento consapevole, trasparente e personalizzata.”