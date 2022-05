Da 21Shares il primo Etp sui rendimenti del dollaro

21Shares ha quotato il primo Etp al mondo sui rendimenti del dollaro, 21Shares Usd Yield Etp.

Scambiato su Six Swiss Exchange, il quale assicura un rendimento garantito denominato in dollari a un tasso del 5%. Il rendimento di Usdy è ottenuto attraverso il prelievo e il prestito di dollari americani a controparti del settore delle criptovalute, in cambio di un collaterale del 110% in Bitcoin (Btc) o in Ethereum (Eth), aggiornato giornalmente con il metodo mark-to-market.

Il 21Shares Usd Yield Etp permette a tutti gli investitori di trarre profitto dai prestiti in Usd direttamente nel mondo delle criptovalute, senza doversi obbligatoriamente esporre all’andamento di queste ultime. I rendimenti generati sono aggiunti direttamente al Nav dell’Etp.

Ophelia Snyder, presidente e co-fondatore di 21Shares, ha dichiarato: “Siamo in un contesto di tassi d’interesse reali negativi; pertanto, la possibilità di offrire un prodotto unico nel suo genere e in grado di fornire rendimenti significativi aggiustati al rischio ci rende particolarmente entusiasti. Lo Usdy riesce in questo scopo in quanto attinge dal mercato dei capitali in criptovalute, dove i tassi sono più elevati, fornendo al tempo stesso liquidità all’investitore. Con questo prodotto, introduciamo nella nostra gamma uno strumento finanziario interamente focalizzato sulla creazione di rendimenti e sulla riduzione al minimo del rischio; inoltre, rappresenta un altro passo importante per la mission di 21Shares, ovvero costruire ponti con il mondo delle criptovalute.”

Il lancio dello Usdy fa seguito dei primi Etf su Bitcoin ed Ethereum in Australia, al primo Etp al mondo su Bitcoin e oro lanciato su SIX Swiss Exhange e alla loro quotazione sui mercati statunitensi attraverso due fondi indicizzati sulle criptovalute.