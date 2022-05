Societe Generale porta l’idrogeno sul Sedex

L’idrogeno può svolgere un ruolo importante nella transizione energetica come vettore di decarbonizzazione in molti settori, in particolare quelli meno adatti all'elettrificazione diretta. La sfida sull’idrogeno per il futuro, come fonte energetica alternativa, risiede nella capacità di ridurre i costi di produzione e di rispondere ai vincoli attuali in termini di trasporto e stoccaggio.

Per questo motivo, Societe Generale ha deciso di ampliare la propria offerta sul Sedex con un nuovo certificato a leva fissa per prendere posizione al rialzo (long) con leva fissa giornaliera x3 sull’idrogeno come tema di investimento.

Il nuovo certificato a leva fissa di SG, infatti, punta a replicare (al netto di costi, imposte e altri oneri) la performance giornaliera, moltiplicata per la leva long +3x, dell’indice Solactive North America Hydrogen Index CNTR, esposto ad un paniere di società nordamericane (Usa e Canada) operanti nel settore dell’idrogeno.

La selezione dei titoli è basata su criteri non discrezionali che tengono conto della liquidità dei titoli e dei risultati dell’algoritmo di elaborazione del linguaggio Artis (AlgoRithmic Theme Identification System) sviluppato da Solactive AG che valuta l’esposizione delle società al tema dell’idrogeno.

“Questo nuovo certificato consente di accedere ad un nuovo settore legato alla produzione energetica che negli ultimi anni ha riscontrato un interesse crescente da parte degli investitori ed è sempre più di attualità. – ha detto Costanza Mannocchi, head of exchange traded products di Societe Generale in Italia – L’idrogeno è, infatti, ormai considerato come una valida alternativa per ridurre la produzione di gas serra nei settori dell’energia, dei trasporti e dell’industria”.